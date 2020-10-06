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06.10.2020 в 17:45

Google разработала новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» и «Чата»

А в обновленном Workspace пользователей ждет более глубокая интеграция сервисов

Google представила новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» и «Чата». В иконки добавили яркости. Теперь все они сделаны в красном, желтом, зеленом и синем цветах.

Из иконки Gmail исчез конверт. Google хотела сохранить форму конверта и полностью убрать букву M или красный цвет, рассказали Fast Company в компании. Но исследование показало, что конверт — не самый главный элемент логотипа, поэтому было решено оставить узнаваемую букву М и красный цвет.

Офисный пакет Google G Suite переименовали в Google Workspace. Как рассказали в компании, после ребрендинга улучшилась интеграция сервисов. Например, новый документ можно создать прямо в групповом чате.

Ранее Google отметила день рождения дудлом с «социально дистанцированной» вечеринкой. Буквам из логотипа пришлось устроить «видеосозвон», чтобы не нарушать правила карантина.

Google Gmail Google Workplace
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