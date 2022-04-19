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19.04.2022 в 08:00

Google опроверг рассекречивание военных объектов России

Ранее на Google Maps заметили спутниковые фотографии военных и стратегических объектов страны

Представитель Google сообщил, что сервис Google Maps не вносил изменения в процесс ретуширование спутниковых снимков России. Ранее компанию уличили в снятии грифа секретности с военных и стратегических объектов страны, сообщает ТАСС.

Издание Daily Storm сообщило, что на сервисе Google Maps появились спутниковые фотографии военных и стратегических объектов России в максимальном разрешении. В частности, на картах видны детальные изображения хранилищ ядерных боеприпасов, летно-испытательного полигона с истребителями нового поколения Су-57, крейсера «Адмирал Кузнецов», а также пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты. В то же время военная инфраструктура других стран остается заретушированной.

«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», — заявил представитель Google в ответ на соответствующий запрос.

В начале апреля Роскомнадзор уже ввел ограничения для Google за несоблюдение российского законодательства. Меры коснулись «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Теперь поисковые системы должны информировать пользователей о нарушении компанией законов, а распространение рекламы Google и его информационных ресурсов запрещено.

Google Google Maps
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