Bloomberg: Google вслед за Apple работает над анти-отслеживающей функцией для Android

Google изучает альтернативу новой функции Apple, которая позволит пользователям ограничить сбор данных и отслеживание их действий в других приложениях, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Решение для операционной системы Android предполагается не таким жестким, как для iOS.

Все исследования находятся на ранней стадии, и Google еще не решил, когда будет выпущено обновление, если компания продолжит его разработку, отмечают собеседники издания. Работа ведется одновременно с проектом Privacy Sandbox. Предположительно, решение будет похоже на запланированные изменения в браузере Chrome, в котором корпорация поэтапно откажется от сторонних файлов cookie.

Google пытается учесть растущие требования пользователей, заботящихся о конфиденциальности, с финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей. «Мы всегда ищем новые методы работы с разработчиками, чтобы поднять планку конфиденциальности, обеспечивая при этом здоровую экосистему приложений с поддержкой рекламы», — приводит издание слова представителя Google.

В обновлении iOS 14.5, которое выйдет весной 2021 года, пользователи смогут сами выбрать, какие идентификаторы устройства будет отслеживать приложение. В связи с этим Facebook начал тестировать всплывающее окно с запросом, которое будет убеждать пользователей дать согласие на отслеживание устройства. Google же предложит разработчикам фреймворк, позволяющий монетизировать приложение через Google Ads. Компания отметила, что новые правила Apple «могут значительно повлиять» на доходы разработчиков.

Более 99% выручки холдинга Alphabet, которому принадлежит Google, приходится на интернет-бизнес поисковика. По итогам 2020 года выручка Alphabet выросла на 12,7% и составила $182,5 млрд.