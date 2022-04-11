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11.04.2022 в 16:30

Переводчик Google предлагал использовать фразу про «мёртвых россиян»

РКН потребовал от компании незамедлительно исключить из сервисов проявления экстремизма

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Роскомнадзор выявил нарушение экстремистского характера в работе Google.Translate — при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мёртвые россияне). При этом для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствуют.

Google.Translate

РКН потребовал от Google принять меры по исключению из сервисов компании угроз в адрес российских пользователей, а также проинформировать ведомство о причинах появления таких сообщений.

UPD: Google оперативно исправил ошибку сервиса — по состоянию на 16:57 (по мск) 11 апреля 2022 года переводчик перестал предлагать использовать фразу про «мёртвых россиян».

Google.Translate

Ранее стало известно, что компания Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) до 30 апреля продлила действие исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, «унижающие человеческое достоинство».

Google Роскомнадзор
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