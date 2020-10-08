Google выпустил новые AR-маски. С их помощью можно попасть на картины Ван Гога и Фриды Кало

Google выпустил новый набор художественных фильтров дополненной реальности для своего приложения Arts & Culture («Искусство и культура»). Благодаря AR-маскам пользователи смогут стать частью мировых шедевров: увидеть себя в стиле автопортрета Ван Гога или Фриды Кало, оказаться той самой девушкой с жемчужной сережкой или примерить исторические артефакты.

Приблизить селфи к признанному искусству можно с помощью бесплатного приложения Google Arts & Culture для iOS или Android, в котором набор фильтров появится на значке камеры в нижней части главной страницы. Во время публикации пользователи узнают интересные факты о картине или художнике, сообщают разработчики.



Приобщиться к отечественному искусству помогли недавно вышедшие AR-маски в Instagram от Минкульт РФ — с ними пользователи могли почувствовать себя купчихой из картины Кустодиева, сыграть партию в симфоническом оркестре или представить в роли создателя русского театра.