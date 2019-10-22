Никто из россиян не вошел в шорт-листы основного конкурса фестиваля Golden Drum. Почему?

Ежегодно в пору фестивалей мы стараемся крайне внимательно считать каждый шорт-лист, каждую награду и спецпризы в надежде на то, что в новости можно будет обозначить не только сухие цифры, но и новый рекорд — по заявкам, шорт-листам, по золотым наградам. На этот раз, к сожалению, считать не приходится.

Позитивные события для России, конечно, были. Прошло чествование Андрея Губайдуллина из агентства «Восход», который стал вторым после Ивана Чимбурова россиянином, включенным в Зал Славы Golden Drum.

Но от празднования к делам. В этом году количество российских заявок на фестиваль Golden Drum уменьшилось почти втрое: на 149 работ в 2018 пришлось 59 сейчас, причем восемь из них — янги.

За молодежь, конечно, можно порадоваться: начинающие креаторы едут не столько за славой, деньгами и рейтингами, сколько за опытом. Знакомство с западными коллегами, работа над заданным кейсом, довольно компетентное мнение о своем проекте от международного жюри из лидеров индустрии рекламы. Приедут они, что наиболее вероятно, лучше и опытнее, чем уезжали, а что еще нужно?

Тем более один единственный шорт-лист принесли России как раз янги — Святослав Килессо из Москвы с проектом #NOFILTER.

Вообще креаторы всегда говорят, что на фестиваль приезжают вдохновленными, а уезжают заряженными — мол, фестивали дают энергии чуть ли не на целый год. Видимо сейчас лидеры рекламного рынка нашли источник энергии в другом месте и в другом фестивале. Крупные холдинги — BBDO Group, Publicis Group, ведущее независимое агентство «Восход» и другие — в этом году даже не заявились, хотя ранее относились к конкурсу довольно внимательно.

Причины на поверхности, вернее — причина, и она довольно прозаична. С этого года фестиваль Golden Drum не учитывается в рейтинге креативности АКАР. Отсюда отсутствие должной мотивации и непонимание, зачем ехать и тратить деньги, если можно — правильно! — не ехать и не тратить деньги.

Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group, генеральный директор BBDO Moscow : Российские агентства наиболее активно подаются на фестивали, которые входят в рейтинг АКАР, так как победа в них учитывается при ежегодной оценке креативности агентств, а по некоторым номинациям и в рейтинге эффективности. В этом году Golden Drum не входит в рейтинг АКАР. Очевидно, с этим связано то, что наши агентства не отправили в Порторож работы в количестве, достаточном для попадания в шорт-листы.

Тем не менее на Golden Drum выступило порядка 20 агентств и компаний, среди которых Marvelous , DDVB , Isobar Moscow , 2SHARP , «Яндекс», МТС и другие. В списке заявок были те, кому в свое время поддавались как «барабаны», так и многие другие российские и международные фестивали рекламы.

Однако в этом году в Любляне у России по нулям — даже в шортлистах и даже несмотря на то, что в преддверии фестиваля Влад Васюхин, официальный представитель Golden Drum в России, уверял: «Организаторы Golden Drum традиционно с особым вниманием относятся к участникам из России. В обоих фестивальных жюри есть представители отечественной рекламной индустрии, что увеличивает шансы наших конкурсантов».

Артем Синявский, CCO Marvelous : Лично я поехал, потому что пригласили в жюри — давно планировал проехаться по Балканам. Русских работ почти не было, парочка заведомо слабых каких-то. Поэтому и не взяли, потому что все сильные игроки не подались, другого ответа быть не может. В целом, фестиваль оставил очень сумбурные ощущения. Я приехал на жюри, опоздав на день, а оно уже завершилось, хотя должно было идти еще три дня. Почти все разъехались. Я посидел день в номере, поработал, взял машину и уехал в Хорватию (вы сами знаете с кем), организаторов так и не видел. Вот такой ненавязчивый фестиваль:) Честно говоря, не знал, что Golden Drum не в рейтингах, раньше-то был всегда. Работы, которые подавало Marvelous, тоже были непроходные для европейского фестиваля. Заявились, чтобы не просто так ехать, не знали, что он не в рейтингах. Знали бы — не подавали.

Анастасия Акшова, PR-менеджер 2SHARP : Полагаю, что не так много агентств подавалось на Golden Drum, так как фестиваль в этом году не входит в рейтинг АКАР. Также могла повлиять стоимость подачи — она была выше среднего, возможно не каждый готов так вкладываться в имидж. Не думаю, что российскому рекламному рынку нужно переживать. Если посмотреть шорт-листы фестиваля по всем категориям, то можно встретить подкатегории в которых они вообще не определены. Может быть фестиваль теряет свою актуальность? Пока создаётся ощущение, что отношение поменялось именно к Golden Drum, а причины всё те же: не входит в рейтинг креативности и имеет высокую стоимость. В этом году мы тестируем разные площадки и форматы для продвижения агентства. Тут важно не столько попасть в рейтинг, сколько понять что нам интереснее и ближе. Golden Drum — один из экспериментов, раньше мы на этот фестиваль не подавались.

Интересно, что мотивация участвовать в таких фестивалях все равно остается. Да, баллов к рейтингу не добавит. Да, на оплату заявки еще потратиться нужно. Но KPI никто не отменял.

На рынке признаются, за последнее время становится очень заметна тенденция: многие клиенты в договор о сотрудничестве прописывают фестивальные награды.

Парадокс, но буквально полгода назад в преддверии «Каннских Львов» было крайне распространено мнение о том, что теперь фестивали — это просто праздник, традиция, самолюбование, а рекламодатели же на награды смотрят всё меньше. Сейчас рынок уверяет в обратном — получение n-количества наград в течение всего сотрудничества или же за конкретную рекламную кампанию прописывается буквально в договоре, в части про KPI.

Это подтверждает, что эра фестивалей не прошла, как считают многие. Это поясняет причины искреннего желания победить даже на, как может показаться, бесполезных фестивалях. Это предсказывает, что и далее креаторам будет, за что бороться.

В этом уверен и Влад Васюхин, который считает нелепым отсутствие Golden Drum в рейтинге АКАР, а неудачи российских агентств воспринимает как «холодный душ».