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08.11.2022 в 05:40

Главным редактором Regnum назначили Марину Ахмедову

Информационное агентство продолжило работу

Марина Ахмедова/Википедия

Главным редактором информационного агентства Regnum назначена журналистка Марина Ахмедова. Такое решение принял собственник, сообщается на сайте издания.

Марина Ахмедова — известная правозащитница, является членом Совета по правам человека при президенте РФ. До назначения она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт».

На прошлой неделе владелец Regnum уволил генерального директора Юлию Крижанскую, которая занимала эту должность с 2014 года. Тогда главред издания Модест Колеров сообщил, что агентство приостановило работу. На следующий день он заявил о «рейдерском захвате» агентства. «Посторонние люди пытаются получить доступы к сайту и серверам агентства», — рассказал он.

Позднее Колеров сообщил и о своём увольнении с поста главреда Regnum. Сотрудники агенства продолжат работать под руководством нового главного редактора, отметил он.

Regnum был основан в 2002 году, Колеров — один из его сооснователей. С 2015 году агентство полностью и напрямую принадлежит Сергею Руднову, сыну Олега Руднова, основателя «Балтийской медиагруппы».

Regnum
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