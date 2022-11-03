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03.11.2022 в 05:40

Издание Regnum приостановило работу

Собственник решил сменить руководство компании

Информационное агентство Regnum приостановило работу. Это связано со сменой руководства компании. Об этом главный редактор Модест Колеров сообщил на сайте агентства.

Дело в том, что собственник управляющей компании информагентства без объяснения причин поменял руководство в компании. Колерова о смене гендиректора заранее не предупредили и никаких объяснений не предоставили. В связи с этим редакция приняла решение приостановить работу «вплоть до прояснения ситуации», сообщил главред.

Владелец Regnum уволил генерального директора Юлию Крижанскую и назначил новым гендиректором «человека с РЕН ТВ». Крижанская занимала эту должность с 2014 года.

«Нельзя просто взять и вытащить одну ножку из-под стула. Мы остановили вещание, чтобы это видели все. Пока бессрочно, потому что, повторяю, никто ничего нам не сказал», — прокомментировал ситуацию Колеров.

По его словам, дальнейшая судьба коллектива будет известна после того, как информация поступит от нового руководства.

Колеров также отметил, что работу издания в июле 2022 года высоко оценил президент России Владимир Путин. В этом году агентству исполнилось 20 лет. Regnum был основан в 2002 году, Колеров — один из его сооснователей. С 2015 году агентство полностью и напрямую принадлежит Сергею Руднову, сыну Олега Руднова, основателя «Балтийской медиагруппы».

В сентябре издание TJournal прекратило свою работу. Решение принято в связи с исчерпанием средств для развития и поддержки проекта.

Regnum
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