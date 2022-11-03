Издание Regnum приостановило работу

Информационное агентство Regnum приостановило работу. Это связано со сменой руководства компании. Об этом главный редактор Модест Колеров сообщил на сайте агентства.

Дело в том, что собственник управляющей компании информагентства без объяснения причин поменял руководство в компании. Колерова о смене гендиректора заранее не предупредили и никаких объяснений не предоставили. В связи с этим редакция приняла решение приостановить работу «вплоть до прояснения ситуации», сообщил главред.

Владелец Regnum уволил генерального директора Юлию Крижанскую и назначил новым гендиректором «человека с РЕН ТВ». Крижанская занимала эту должность с 2014 года.

«Нельзя просто взять и вытащить одну ножку из-под стула. Мы остановили вещание, чтобы это видели все. Пока бессрочно, потому что, повторяю, никто ничего нам не сказал», — прокомментировал ситуацию Колеров.

По его словам, дальнейшая судьба коллектива будет известна после того, как информация поступит от нового руководства.

Колеров также отметил, что работу издания в июле 2022 года высоко оценил президент России Владимир Путин. В этом году агентству исполнилось 20 лет. Regnum был основан в 2002 году, Колеров — один из его сооснователей. С 2015 году агентство полностью и напрямую принадлежит Сергею Руднову, сыну Олега Руднова, основателя «Балтийской медиагруппы».

В сентябре издание TJournal прекратило свою работу. Решение принято в связи с исчерпанием средств для развития и поддержки проекта.