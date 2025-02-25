Тренды в создании контента в 2025 году

«Сравни», финансовый маркетплейс, созданный в 2009 году, уделяет внимание повышению финансовой грамотности своих пользователей. Команда специальных креативных проектов, на счету которой более 200 реализованных проектов для крупнейших игроков финтех-рынка с общим количеством просмотров более 100 млн, рассказала Sostav об основных тенденциях в создании контента на этот год.

Упрощение коммуникации. Современные пользователи сталкиваются с огромным объемом информации. Бренды будут стремиться к простоте и понятности, отказываясь от сложной терминологии и длинных текстов, используя визуальный контент и интуитивные интерфейсы.

Уникальность подачи контента. С увеличением объема создаваемого контента акцент сместится на оригинальные и интерактивные форматы, которые смогут более эффективно донести информацию до пользователей. Такой подход позволит брендам избежать завуалированной рекламы и активнее привлекать внимание аудитории. В этом же контексте будет развиваться тренд контента с нулевым кликом, который предоставляет информацию без необходимости перехода на другие страницы, что экономит время пользователей и повышает доверие к бренду.

Обучение и предоставление полезных знаний. Бренды, создающие обучающие материалы и онлайн-курсы, смогут укрепить лояльность аудитории и формировать долгосрочные отношения.

Внедрение искусственного интеллекта в маркетинг. ИИ будет автоматизировать обработку данных, персонализировать предложения и оптимизировать рекламные кампании. Это позволит брендам точнее прогнозировать результаты своих действий и лучше понимать целевую аудиторию.

Геймификация. Тренд продолжит набирать популярность, особенно среди поколения Z, с использованием конкурсов и интерактивов для повышения вовлеченности пользователей.