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27.05.2025 в 12:00

Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты»

Развитие коммуникаций, актуальные исследования АКОС, инициативы для развития международного сотрудничества и многое другое

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АКОС | akospr.ru
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21 мая 2025 года при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации в Общественной палате Российской Федерации состоялся первый международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты». Форум учрежден Ассоциацией компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) как отраслевое событие для обсуждения актуальных проблем и обмена международным опытом в сфере стратегических коммуникаций. Об основных итогах пресс-служба форума рассказала Sostav.

Андрей Лапшов, председатель АКОС, президент КГ Insiders:

Нам удалось объединить основных игроков, от которых зависит развитие рынка и отрасли коммуникаций: профессиональные ассоциации, государство, агентства-члены АКОС, директоров по коммуникациям крупных компаний и корпораций, ведущих экспертов. Это очень ценно для консолидации отрасли. Форум еще раз показал, что коммуникации — важнейшая и стратегическая функция развития и управления на всех уровнях, что профессия коммуникатора престижна, а рынок коммуникаций динамично растет. Мы намерены и дальше обсуждать большую повестку, актуальную для топов коммуникаций. Цели форума долгосрочные. Мы заложили основу нового сообщества, профессиональные связи внутри которого будут развиваться за пределами мероприятия.

Основные итоги

  • Обсудили коммуникации как часть рынка и предложили разработать закон о коммуникациях.
  • Разобрали сценарии развития коммуникаций как креативных индустрий в контексте нового закона.
  • Запустили инициативы для развития международного сотрудничества коммуникаторов.
  • Договорились о создании первого Меморандума о взаимодействии клиентов и агентств.
  • Представили актуальные исследования АКОС в сфере кадров, ИИ и оценки эффективности PR.
  • Дали экспертную оценку веса репутации для бренда работодателей и в гибридной медиасреде.
  • Собрали кейсы про противоречия ESG-коммуникаций и роль бизнеса в продвижении и брендировании регионов.
  • Охарактеризовали современный медиаландшафт для публичных эмитентов.
  • Провели молодежную программу и подвели итоги молодежного конкурса.
  • Открыли историю российского PR заново.
  • Вручили награды 12 ведущим экспертам-основателям рынка коммуникаций и «звезды» АКОС за 3 самых выдающихся PR-проекта года.

Подробнее об итогах

Обсудили коммуникации как часть рынка и предложили разработать закон о коммуникациях

Открытие стало моделью диалога основных заинтересованных сторон, которые определяют современное развитие профессионального рынка коммуникаций: государства и коммуникаторов, представляющих агентства и корпоративных коммуникаторов, отраслевые объединения и ресурсные площадки для развития коммуникаций. В необходимости развития такого диалога АКОС поддержали ключевые профильные ассоциации-партнеры форума: РАСО, АКМР, АКАР, а также Координационный совет коммуникационных индустрий при Общественной Палате Российской Федерации и Ассоциация менеджеров.

В открытии форума приняли участие Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленной политике, Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД Российской Федерации, Винай Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации, Ольга Терно, советник заместителя министра экономического развития Российской Федерации Т.Илюшниковой, Лариса Зелькова, член правления, старший вице-президент «Норникель», Сергей Скрипников, председатель консультативного совета АКОС, директор по связям с общественностью ОК РУСАЛ, Вячеслав Лащевский, сопредседатель координационного совета коммуникационных индустрий, председатель совета директоров АГТ, Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты»

Вячеслав Лащевский, сопредседатель Координационного совета коммуникационных индустрий, председатель совета директоров АГТ:

Объем рынка коммуникаций по итогам 2024 года составил более 2 трлн рублей, то есть около 1% ВВП. Из девяти коммуникационных индустрий наибольший рост продемонстрировали событийные коммуникации и реклама.

Также Вячеслав предложил инициировать разработку и принятие нового федерального закона «О коммуникациях». Для реализации этой и других инициатив по итогам форума будет сформирована межотраслевая рабочая группа.

Разобрали сценарии развития коммуникаций как креативных индустрий в контексте нового закона.

На специальной стратегической сессии подробно рассмотрели, как будут развиваться индустрии отрасли коммуникаций с учетом нового закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Эксперты обсудили, что такое креативный субъект, креативный продукт, возможные алгоритмы поддержки креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях, ключевые направления стратегии развития коммуникаций как креативных индустрий.

Игорь Писарский, председатель совета директоров Р.И.М., председатель Попечительского совета Премии «Серебряный Лучник»:

Закон о поддержке креативных индустрий вступил в силу. Ему три месяца. Коммуникационной отрасли, которой он в том числе касается, — плюс-минус 35 лет. Пока мы находимся в стадии осознания и адаптации. И — непременно адаптируемся, как же иначе. Творец в России научился зарабатывать деньги, что очень хорошо для экономики страны. Но креативная экономика, помимо текстов и рублей, визуальных произведений и еще много чего, создает ценности. А специалисты коммуникационной отрасли, помимо создания смыслов, еще и обслуживают всех, кто создают тонны и рубли. Так что работы впереди много.

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, председатель правления Федерации креативных индустрий, также отметил, что креативные индустрии — кросс-функциональны, и в этом одна из главных сложностей ее ввода в экономику. При этом любой закон требует инфраструктуры, юридической поддержки, системы информирования. Коммуникационным индустриям нужно быть готовыми к этой большой и небыстрой работе.

АКОС передала в Министерство экономического развития Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив, индустриальные предложения к дорожной карте развития связей с общественностью как креативной индустрии. Документ содержит предложения, выработанные экспертной группой с участием других отраслевых ассоциации и ВШЭ. Эти предложения профессиональное сообщество просит учесть при проведении ближайшей июньской стратегической сессии, посвященной дальнейшему развитию креативной экономики, под руководство премьер-министра России Михаила Мишустина.

Запустили инициативы для развития международного сотрудничества коммуникаторов

Форум открыл международный телемост, в котором приняли участие коммуникаторы из Бразилии, Индии, Кыргызстана, России и Турции.

Тимур Шафир, ведущий телемоста, руководитель международного отдела и секретарь Союза журналистов России:

Форум стал для меня не только профессиональным событием, но и источником вдохновения. В мире, где нарративы могут разделять или объединять, наша общая миссия — строить мосты между народами. Россия, с ее уникальным культурным и технологическим потенциалом, способна предложить миру новый диалог, основанный на взаимном уважении. Я верю, что этот форум — первый шаг на пути к важным переменам, и горд быть частью этой миссии.

По итогам форума руководитель комитета АКОС по международным связям, исполнительный директор «Интериум» Андрей Ермошкин представил главные результаты международного трека. В частности, достигнуты договоренности о подписании АКОС меморандумов с Public Relations Society of India — PRSI (Индия) и China International Public Relations Association — CIPRA (Китай). Главные цели: обмен лучшими практиками и исследованиями, совместные образовательные программы, инициативы для защиты информационного пространства, участие в ключевых отраслевых форумах.

Также объявлено о том, что на площадке АКОС будет подготовлен перечень рекомендаций (практических советов) по работе с блогерами из Азии. Впоследствии совместно с другими профессиональными ассоциациями на этой основе планируется сформировать рекомендации для всей отрасли коммуникаций.

Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты» Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты»

Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества:

За последние три года мир сильно изменился, но это позволило бизнесу открыть заново огромное количество стран Азии, Африки и Латинской Америки, более активно развивать сотрудничество со странами ближнего зарубежья. Это требует новых подходов, развития культурного интеллекта и изменения коммуникационных стратегий. Форум стал площадкой, где можно обсуждать такие лучшие практики и инновационные решения.

Договорились о создании первого Меморандума о взаимодействии клиентов и агентств

На форуме в открытом формате состоялось заседание консультативного совета АКОС, который объединяет почти 30 руководителей функции коммуникаций крупного бизнеса, власти и общественного сектора.

АКОС презентовала возрожденный «Навигатор АКОС» — сервис по подбору агентств-исполнителей, который станет помощником при поиске агентств под определенные коммуникационные задачи, а также позволит лучше узнать игроков индустрии. Был представлен обновленный по сравнению с версией 2014 года этический кодекс в сфере коммуникаций — публичная декларация об этических обязательствах, подтверждающая приверженность коммуникаторов принципам, которые не могут быть обеспечены только законами и регуляторикой, но также включают ценностные нормы и понимание наилучшего добросовестного делового поведения в разных контекстах.

На заседании был рассмотрен проект первого профессионального сообщества Меморандума о взаимодействии заказчиков и исполнителей на российском рынке коммуникационных индустрий. Цель документа — зафиксировать согласованное понимание оптимальных, честных и профессиональных стандартов взаимодействия, а также обозначить практические ориентиры и механизмы, способствующие их применению в тендерных и рабочих процессах. Достигнута договоренность о доработке и запуске Меморандума после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

Сергей Скрипников, председатель консультативного совета АКОС, директор по связям с общественностью «ОК РУСАЛ»:

На площадке форума удалось организовать продуктивный диалог о развитии индустрии коммуникаций, будущем нашей профессии и взаимодействии агентств с бизнесом. Подчас эти вопросы вызывают острые дискуссии, но мы открыто говорим обо всех сложностях и противоречиях, чтобы найти общие точки и наметить пути сближения позиций. Так, вопросы привлечения внешних консультантов по коммуникациям в большом бизнесе связаны не только с запросами пиарщиков, но и со всей цепочкой корпоративного управления и комплаенса. Чтобы сделать наше взаимодействие более эффективным и учесть ключевые позиции, консультативный совет будет стремиться выступать смысловым медиатором во всех сложных вопросах.

Представили актуальные исследования АКОС в сфере кадров, ИИ и оценки эффективности PR.

Инсайты кадрового рынка: каких коммуникаторов не хватает PR-индустрии? Исследование АКОС (Комитет АКОС по отраслевым исследованиям и рейтингам), hh.ru и PR News. Главные выводы: рынок кадров PR-индустрии развивается и сталкивается с «болезнями роста». У бизнеса формируется четкий запрос на «коммуникаторов 360» — ловких жонглеров, способных адаптироваться к переменам и качественно решать базовые PR-задачи. Работодатели готовы обучать и растить специалистов под себя, но в то же время они рассчитывают на полную включенность соискателей и не верят в гибридные форматы. Кандидаты, в свою очередь, часто делают ставку на выигрышные компетенции и навыки. Всем участникам процесса предстоит найти компромисс или пройти через новую трансформацию. Подробнее на сайте АКОС.

Оценка эффективности PR и коммуникаций. Исследование проводилось агентством Ex Libris под эгидой рабочей группы АКОС по аналитике и оцифровке коммуникаций. В опросе приняли участие 265 PR-специалистов из инхауc-команд и агентств. На специальной сессии форума авторы исследования рассказали, какие аналитические практики в отрасли сегодня наиболее распространены. Подробнее на сайте АКОС.

Виктория Прилепская, директор по развитию Ex Libris, руководитель Рабочей группы АКОС по аналитике и оцифровке коммуникаций:

Было насыщенно и интересно. Мы поговорили о метриках коммуникационной стратегии первого лица и об исследованиях как инфоповоде, о реагировании в кризис и об актуальных ИИ-решениях для быстрой аналитики, а также об анализе рынка в B2B для эффективного PR. Я была рада впервые представить наше исследование и благодарю коллег за полезные комментарии.

ИИ в работе специалистов по коммуникациям

Исследование АКОС (Рабочая группа по ИИ в коммуникациях) совместно с Центром медиапрактик ВШЭ. Главное противоречие, на которое указали авторы исследования: ИИ вошел в практику почти каждого пиарщика, но пока это лишь технология, способная усиливать собственный интеллект, заменяющая рутину. До реального внедрения на уровне бизнес-процессов пока не дошло. Подробнее на сайте АКОС.

Евгений Темпераментов, управляющий директор TWIGA PR, руководитель Рабочей группы АКОС по ИИ в коммуникациях:

Из интересного могу отметить, что PR сильно отстал в реальной интеграции ИИ от того же маркетинга. Но на инструментальном уровне уже сегодня мы довольно неплохо с ним уживаемся, что подтверждает тезис о том, что ИИ — это всего лишь еще один (да, крутой, но) инструмент. И только в умелых руках и — что важно — мозгах.

Дали экспертную оценку веса репутации для бренда работодателей и в гибридной медиасреде

Ведущие эксперты обсудили самые актуальные репутационные критерии для бизнеса, которые нацелены на привлечение и удержание лучших сотрудников. В преддверии тематической сессии «Репутация на всю зарплату» агентство Comunica провела специальное исследование, состоящее из двух частей: панельный опрос потенциальных сотрудников о важности фактора репутации работодателя при устройстве на работу и опрос пиар-специалистов о важности фактора репутации для сотрудников. Подробнее на сайте АКОС.

Михаил Умаров, генеральный директор Comunica:

В рамках сессии наши спикеры пришли к простым, но важным выводам. Первый: репутация — важный фактор выбора работодателя. Второй: репутация, к сожалению, не такой важный, фактор, как зарплата, соцпакет, система премирования. Не стоит строить иллюзий. Третий вывод: чем выше благосостояние и социальный статус человека, тем важнее для него репутация работодателя. Все согласно пирамиде Маслоу. Кому — хлеб с маслом, а кому — доброе имя. В общем, заниматься репутацией работодателя надо, но нужно также трезво смотреть на вещи и понимать границы возможного для коммуникаций.

При этом репутация сегодня строится в гибридной информационной среде, где традиционные СМИ сохраняют влияние, но Telegram стал полноценной медиаплощадкой. Основной вызов для бизнеса и публичных фигур — умение эффективно работать с многоканальной системой коммуникаций, быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и оперативно реагировать на кризисы.

Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК:

Скорость реакции среды и интенсивность этой реакции в ближайшее время будут, очевидно, только нарастать. Число сообщений и скорость их распространения также будет увеличиваться, параллельно с изменением платформ распространения. Однако характер и сущность работы с репутацией изменится мало — с одной стороны, строить и оберегать ее придется, по-прежнему, в дежурном рабочем режиме, с другой — число пожаров будет расти и к их тушению нужно быть всегда готовым. И заниматься этим, повторим в тысячный раз, должны профессионалы.

Анна Старкова, директор по спецпроектам Wildberries & Russ:

По итогам выступлений спикеров могу точно сказать, что честь и этика — это то, что должно проходить красной нитью через формирование репутации в любом информационном пространстве. А в остальном надо всегда помнить, что репутацию можно разрушить за один день, поэтому о ней нужно заботиться, чтобы плюсы всегда перевешивали минусы.

Собрали кейсы про противоречия ESG-коммуникаций и роль бизнеса в продвижении и брендировании регионов.

В контексте дискуссии о месте и эффективности современных ESG-коммуникаций в национальной информационной повестке были представлены кейсы Эн+, «Лемана ПРО», «Михайлов и Партнеры», экспертиза платформы «Инфагрин», проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково».

Ольга Дашевская, старший партнер PR Inc., руководитель группы по работе с консультативным советом АКОС:

Наша дискуссия показала, что тема социальной ответственности оказалась очень актуальной вопреки критикам ESG. Поднимались вопросы недостаточного объема зеленых акций, новых подходов с вовлечением всех заинтересованных сторон к построению лучших условий жизни населения. Спикеры раскритиковали использования ESG повестки в PR-целях и рассказали о кейсах с вовлеченностью сотрудников крупных компаний, региональных администраций, бизнеса и широких слоев населения.

Эксперты тематических сессий согласились с тем, что череда внешних событий и обстоятельств привели к глобальной трансформации в различных сферах нашей жизни. Наступила эра сквозных коммуникаций, где каждый голос может быть услышан.

  • Уточнили, как работает конфигурация «центр — регионы».
  • Насколько бизнес способен влиять на развитие территорий и формировать новую коммуникационную картину.
  • Какие стратегии и тактики помогают выводить в страновые лидеры ранее малоизвестные региональные бренды.
  • Каким должен быть набор успешного коммуникатора при реализации долгосрочной коммуникационной стратегии.

Разобрали кейсы компаний «Уральская сталь» и «Северсталь», агентства АГТ, Русского географического общества, RussiaDiscovery, корпорации развития Якутии и проект «Южно-уральская тропа» (Башкирия).

Дмитрий Смиркин, директор департамента по связям с общественностью Туризм.РФ, член Консультативного совета АКОС, автор TG-канала #prmsk:

Наша дискуссия в очередной раз подтвердила тезис о том, что территориальный брендинг — это не просто красивые картинки. Это возможность изменить жизнь людей, привлечь и сохранить молодые кадры, нарастить долю малого и среднего бизнеса, поднять сборы региональных налогов. В основе успеха — большая идея и системная работа на всех уровнях: от региональных властей до индивидуального предпринимателя из сувенирной лавки или точки питания. Наша встреча показала, что тема территориального брендинга крайне актуальна и в разных уголках страны масса положительных примеров.

Охарактеризовали современный медиаландшафт для публичных эмитентов.

Консалтинговое агентство Insight Ridge провело специальную сессию с ведущими экспертами, которые обсудили, как новые вызовы (от цифровой трансформации и изменения медиарынка до ужесточения контроля регуляторов) влияют на архитектуру стратегических коммуникаций для компаний, которые планируют публичные размещения на российском рынке капитала (размещение долга и/или акционерного капитала). Особое внимание уделили сравнению международных лучших практик и эволюции российских трендов. Как изменились стратегические коммуникации для компаний, как меняются стандарты и выстраиваются эффективные диалоги аудитории профессиональных и ретейл-инвесторов, как формируется новая культура публичных коммуникаций.

Провели молодежную программу и подвели итоги молодежного конкурса.

На площадке форума состоялась полноценная молодежно-образовательная программа. Студенты в течение дня прошли по гайду от вопроса «С чего начать свою карьеру?» до ответа «Что такое успех в профессии».

Яков Миневич, организатор программы, CEO Brand Affairs:

Такие мероприятия не только дают возможность студентам пообщаться с лидерами рынка и пополнить свою записную книжку, но и получить новые практические навыки. У нас получилось поговорить о стратегических коммуникациях увлекательно и на конкретных примерах. И не только поговорить, но попробовать себя в разных ролях и форматах реальной работы коммуникационного агентства и PR подразделения компании. Уверен, студенты получили новые идеи и инсайты — как и было заявлено в названии форума.

На форуме также подвели итоги молодежного конкурса видеоэссе «В #PRбудущее с АКОС» в честь 25-летия АКОС.

Андрей Лапшов, председатель АКОС, президент КГ Insiders:

Получили много интересных работ от студентов, наших молодых коллег и будущих звезд PR. Они не хотят роботов и ИИ в той степени, чтобы быть предсказуемыми и расчетливыми. Они хотят такое профессиональное будущее, где будет искренность, душа и доверие.

Победителями конкурса стали команды из Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Высшей школы креативных индустрий Российского экономического университета имени Плеханова. Список победителей и их ролики можно найти на странице конкурса на сайте АКОС.

Открыли историю российского PR заново.

АКОС, диджитал-агентство «‎Интериум»‎ и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей провели масштабное исследование об истории коммуникации в России. Главное: PR в России имеет глубокие корни, несмотря на то, что зарождение PR-индустрии сегодня ассоциируется с западными странами. Несправедливо, что о русских предпринимателях, интуитивно применявших десятки эффективных PR-приемов, известно немного. Открыть российский PR заново — это историческое исследование об основателях дореволюционного PR и PR-инструментарии, который применяли русские предприниматели 19−20 века. Результаты проекта представил на форуме Валерий Сидоренко, член Совета АКОС, генеральный директор диджитал-агентства «Интериум». Подробнее на сайте АКОС.

Вручили награды 12 ведущим экспертам-основателям рынка коммуникаций и «звезды» АКОС за 3 самых выдающихся PR-проекта года

На форуме впервые была вручена награда АКОС «За вклад в создание профессионального рынка коммуникаций». Награда, учрежденная в честь 25-летия АКОС, присуждается за личные заслуги по созданию и развитию профессионального и прозрачного рынка коммуникаций и общественных связей. Список кандидатур формировался на основании предложений членов АКОС и консультативного совета ассоциации. Шорт-лист номинантов был определен Советом АКОС, после чего прошло дополнительное заочное голосование.

Юлия Ярмаркович, управляющий партнер коммуникационного агентства SKC, соорганизатора форума:

Индустриальные объединения, и коммуникации в их числе, отмечают престижными наградами тех, кто вносит значительный вклад в развитие отрасли. АКОС в год своего юбилея решил отметить заслуги людей, благодаря которым мы существуем как рынок. Создавать с нуля гораздо сложнее, чем развивать уже существующее. Наши победители — это визионеры, которые увидели и реализовали новые возможности.

Обладатели награды АКОС «За вклад в создание профессионального рынка коммуникаций»

Андрей Баранников — генеральный директор SPN Communications, основатель международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и премии Proba Awards, которые в этом году празднуют 25-летие, вице-президент РАСО, экс-председатель АКОС.

Сергей Зверев — основатель и президент компании КРОС, руководитель Школы коммуникаций Высшей школы экономики, профессор, экс-председатель АКОС.

Вячеслав Лащевский — основатель и председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ, сопредседатель координационного совета коммуникационных индустрий при Общественной палате Российской Федерации, член Российской академии общественных связей, член попечительского совета национальной премии в области развития коммуникаций «Серебряный Лучник» и создатель сети региональных конкурсов «Серебряный лучник», инициатор создания Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К.

Михаил Маслов — генеральный директор maslov:agency. Одним из первых привнес в Россию международные стандарты агентской деятельности. Координировал работу по имиджу России в странах G8. Один из создателей и первых председателей АКОС.

Игорь Минтусов — член совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов, академик Российской академии общественных связей, автор книг о GR и политическом консалтинге, основатель и председатель совета директоров первой в России PR-компании — агентства стратегических коммуникаций «Николло М».

Евгений Минченко — политолог, политтехнолог, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент РАСО.

Сергей Михайлов — основатель одного из многолетних лидеров рынка агентства «Михайлов и партнеры», один из создателей и второй председатель АКОС, бывший генеральный директор информационного агентства ТАСС.

Станислав Наумов — депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший президент РАСО, бывший статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли.

Игорь Писарский — президент Российской ассоциации рекламных агентств, основатель и председатель попечительского совета Национальной премии в области развития коммуникаций «Серебряный лучник», академик Российской академии общественных связей, основатель и председатель совета директоров коммуникационного агентства РИМ (Р.И.М.).

Виталий Расницын — президент Российской академии общественных связей (РАОС), основатель и президент коммуникационной группы «Деловая лига», организатор целого ряда престижных индустриальных форумов и премий, основатель российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов.

Алексей Ситников — основатель консалтинговой компании «Имидж Контакт», политтехнолог, основатель первой в России кафедры политического консалтинга и избирательных технологий, ныне руководитель агентства TCG, специализирующегося на коммуникационном и стратегическом консалтинге.

Александр Чумиков — генеральный директор агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг» преподаватель, кандидат философских наук и доктор политических наук, профессор, автор более 50 книг о PR.

Еще одно награждение состоялось в рамках сессии «The AKOS Guide». Эксперты АКОС разобрали на составляющие кейсы, завоевавшие в прошедшем году наибольшее количество наград разных коммуникационных премий, и, подобно гиду «Мишлен», присвоили лидерам отрасли PR-звезды.

Проекты-победители и обладатели 3 звезд «The AKOS Guide»:

  • Победа будет за нами: как мы объявили крестовый поход против телефонных мошенников («Т-Банк»).
  • Продвижение экономического и гуманитарного форума ‎Россия-Африка (‎SPN Communications).
  • Ozon без осуждения: из антикризиса в социальный проект (Ozon).

Кроме указанных, по итогам форума АКОС планирует также подписание соглашений с АСИ, «Деловой Россией», Союзом журналистов России и рядом других партнеров. Эффекты и контент всех дискуссий будут дополнительно проанализированы для подготовки продуктов форума: аналитическая брошюра и каталог кейсов, дайджест основных выступлений, а также официальная публичная международная резолюция. Часть дискуссий будут продолжены на площадке ПМЭФ в июне, в рамках которого АКОС совместно с «Деловой Россией» проведет сессию, посвященную региональному брендингу.

АКОС
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