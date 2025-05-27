Главное про итоги форума «Стратегические коммуникации. Идеи и Инсайты»

21 мая 2025 года при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации в Общественной палате Российской Федерации состоялся первый международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты». Форум учрежден Ассоциацией компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) как отраслевое событие для обсуждения актуальных проблем и обмена международным опытом в сфере стратегических коммуникаций. Об основных итогах пресс-служба форума рассказала Sostav.

Андрей Лапшов, председатель АКОС, президент КГ Insiders: Нам удалось объединить основных игроков, от которых зависит развитие рынка и отрасли коммуникаций: профессиональные ассоциации, государство, агентства-члены АКОС, директоров по коммуникациям крупных компаний и корпораций, ведущих экспертов. Это очень ценно для консолидации отрасли. Форум еще раз показал, что коммуникации — важнейшая и стратегическая функция развития и управления на всех уровнях, что профессия коммуникатора престижна, а рынок коммуникаций динамично растет. Мы намерены и дальше обсуждать большую повестку, актуальную для топов коммуникаций. Цели форума долгосрочные. Мы заложили основу нового сообщества, профессиональные связи внутри которого будут развиваться за пределами мероприятия.

Основные итоги

Обсудили коммуникации как часть рынка и предложили разработать закон о коммуникациях.

Разобрали сценарии развития коммуникаций как креативных индустрий в контексте нового закона.

Запустили инициативы для развития международного сотрудничества коммуникаторов.

Договорились о создании первого Меморандума о взаимодействии клиентов и агентств.

Представили актуальные исследования АКОС в сфере кадров, ИИ и оценки эффективности PR.

Дали экспертную оценку веса репутации для бренда работодателей и в гибридной медиасреде.

Собрали кейсы про противоречия ESG-коммуникаций и роль бизнеса в продвижении и брендировании регионов.

Охарактеризовали современный медиаландшафт для публичных эмитентов.

Провели молодежную программу и подвели итоги молодежного конкурса.

Открыли историю российского PR заново.

Вручили награды 12 ведущим экспертам-основателям рынка коммуникаций и «звезды» АКОС за 3 самых выдающихся PR-проекта года.

Подробнее об итогах

Обсудили коммуникации как часть рынка и предложили разработать закон о коммуникациях

Открытие стало моделью диалога основных заинтересованных сторон, которые определяют современное развитие профессионального рынка коммуникаций: государства и коммуникаторов, представляющих агентства и корпоративных коммуникаторов, отраслевые объединения и ресурсные площадки для развития коммуникаций. В необходимости развития такого диалога АКОС поддержали ключевые профильные ассоциации-партнеры форума: РАСО, АКМР, АКАР, а также Координационный совет коммуникационных индустрий при Общественной Палате Российской Федерации и Ассоциация менеджеров.

В открытии форума приняли участие Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленной политике, Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД Российской Федерации, Винай Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации, Ольга Терно, советник заместителя министра экономического развития Российской Федерации Т.Илюшниковой, Лариса Зелькова, член правления, старший вице-президент «Норникель», Сергей Скрипников, председатель консультативного совета АКОС, директор по связям с общественностью ОК РУСАЛ, Вячеслав Лащевский, сопредседатель координационного совета коммуникационных индустрий, председатель совета директоров АГТ, Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

Вячеслав Лащевский, сопредседатель Координационного совета коммуникационных индустрий, председатель совета директоров АГТ: Объем рынка коммуникаций по итогам 2024 года составил более 2 трлн рублей, то есть около 1% ВВП. Из девяти коммуникационных индустрий наибольший рост продемонстрировали событийные коммуникации и реклама.

Также Вячеслав предложил инициировать разработку и принятие нового федерального закона «О коммуникациях». Для реализации этой и других инициатив по итогам форума будет сформирована межотраслевая рабочая группа.

Разобрали сценарии развития коммуникаций как креативных индустрий в контексте нового закона.

На специальной стратегической сессии подробно рассмотрели, как будут развиваться индустрии отрасли коммуникаций с учетом нового закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Эксперты обсудили, что такое креативный субъект, креативный продукт, возможные алгоритмы поддержки креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях, ключевые направления стратегии развития коммуникаций как креативных индустрий.

Игорь Писарский, председатель совета директоров Р.И.М., председатель Попечительского совета Премии «Серебряный Лучник»: Закон о поддержке креативных индустрий вступил в силу. Ему три месяца. Коммуникационной отрасли, которой он в том числе касается, — плюс-минус 35 лет. Пока мы находимся в стадии осознания и адаптации. И — непременно адаптируемся, как же иначе. Творец в России научился зарабатывать деньги, что очень хорошо для экономики страны. Но креативная экономика, помимо текстов и рублей, визуальных произведений и еще много чего, создает ценности. А специалисты коммуникационной отрасли, помимо создания смыслов, еще и обслуживают всех, кто создают тонны и рубли. Так что работы впереди много.

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, председатель правления Федерации креативных индустрий, также отметил, что креативные индустрии — кросс-функциональны, и в этом одна из главных сложностей ее ввода в экономику. При этом любой закон требует инфраструктуры, юридической поддержки, системы информирования. Коммуникационным индустриям нужно быть готовыми к этой большой и небыстрой работе.

АКОС передала в Министерство экономического развития Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив, индустриальные предложения к дорожной карте развития связей с общественностью как креативной индустрии. Документ содержит предложения, выработанные экспертной группой с участием других отраслевых ассоциации и ВШЭ. Эти предложения профессиональное сообщество просит учесть при проведении ближайшей июньской стратегической сессии, посвященной дальнейшему развитию креативной экономики, под руководство премьер-министра России Михаила Мишустина.

Запустили инициативы для развития международного сотрудничества коммуникаторов

Форум открыл международный телемост, в котором приняли участие коммуникаторы из Бразилии, Индии, Кыргызстана, России и Турции.

Тимур Шафир, ведущий телемоста, руководитель международного отдела и секретарь Союза журналистов России: Форум стал для меня не только профессиональным событием, но и источником вдохновения. В мире, где нарративы могут разделять или объединять, наша общая миссия — строить мосты между народами. Россия, с ее уникальным культурным и технологическим потенциалом, способна предложить миру новый диалог, основанный на взаимном уважении. Я верю, что этот форум — первый шаг на пути к важным переменам, и горд быть частью этой миссии.

По итогам форума руководитель комитета АКОС по международным связям, исполнительный директор «Интериум» Андрей Ермошкин представил главные результаты международного трека. В частности, достигнуты договоренности о подписании АКОС меморандумов с Public Relations Society of India — PRSI (Индия) и China International Public Relations Association — CIPRA (Китай). Главные цели: обмен лучшими практиками и исследованиями, совместные образовательные программы, инициативы для защиты информационного пространства, участие в ключевых отраслевых форумах.

Также объявлено о том, что на площадке АКОС будет подготовлен перечень рекомендаций (практических советов) по работе с блогерами из Азии. Впоследствии совместно с другими профессиональными ассоциациями на этой основе планируется сформировать рекомендации для всей отрасли коммуникаций.

Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества: За последние три года мир сильно изменился, но это позволило бизнесу открыть заново огромное количество стран Азии, Африки и Латинской Америки, более активно развивать сотрудничество со странами ближнего зарубежья. Это требует новых подходов, развития культурного интеллекта и изменения коммуникационных стратегий. Форум стал площадкой, где можно обсуждать такие лучшие практики и инновационные решения.

Договорились о создании первого Меморандума о взаимодействии клиентов и агентств

На форуме в открытом формате состоялось заседание консультативного совета АКОС, который объединяет почти 30 руководителей функции коммуникаций крупного бизнеса, власти и общественного сектора.

АКОС презентовала возрожденный «Навигатор АКОС» — сервис по подбору агентств-исполнителей, который станет помощником при поиске агентств под определенные коммуникационные задачи, а также позволит лучше узнать игроков индустрии. Был представлен обновленный по сравнению с версией 2014 года этический кодекс в сфере коммуникаций — публичная декларация об этических обязательствах, подтверждающая приверженность коммуникаторов принципам, которые не могут быть обеспечены только законами и регуляторикой, но также включают ценностные нормы и понимание наилучшего добросовестного делового поведения в разных контекстах.

На заседании был рассмотрен проект первого профессионального сообщества Меморандума о взаимодействии заказчиков и исполнителей на российском рынке коммуникационных индустрий. Цель документа — зафиксировать согласованное понимание оптимальных, честных и профессиональных стандартов взаимодействия, а также обозначить практические ориентиры и механизмы, способствующие их применению в тендерных и рабочих процессах. Достигнута договоренность о доработке и запуске Меморандума после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

Сергей Скрипников, председатель консультативного совета АКОС, директор по связям с общественностью «ОК РУСАЛ»: На площадке форума удалось организовать продуктивный диалог о развитии индустрии коммуникаций, будущем нашей профессии и взаимодействии агентств с бизнесом. Подчас эти вопросы вызывают острые дискуссии, но мы открыто говорим обо всех сложностях и противоречиях, чтобы найти общие точки и наметить пути сближения позиций. Так, вопросы привлечения внешних консультантов по коммуникациям в большом бизнесе связаны не только с запросами пиарщиков, но и со всей цепочкой корпоративного управления и комплаенса. Чтобы сделать наше взаимодействие более эффективным и учесть ключевые позиции, консультативный совет будет стремиться выступать смысловым медиатором во всех сложных вопросах.

Представили актуальные исследования АКОС в сфере кадров, ИИ и оценки эффективности PR.

Инсайты кадрового рынка: каких коммуникаторов не хватает PR-индустрии? Исследование АКОС (Комитет АКОС по отраслевым исследованиям и рейтингам), hh.ru и PR News. Главные выводы: рынок кадров PR-индустрии развивается и сталкивается с «болезнями роста». У бизнеса формируется четкий запрос на «коммуникаторов 360» — ловких жонглеров, способных адаптироваться к переменам и качественно решать базовые PR-задачи. Работодатели готовы обучать и растить специалистов под себя, но в то же время они рассчитывают на полную включенность соискателей и не верят в гибридные форматы. Кандидаты, в свою очередь, часто делают ставку на выигрышные компетенции и навыки. Всем участникам процесса предстоит найти компромисс или пройти через новую трансформацию. Подробнее на сайте АКОС.

Оценка эффективности PR и коммуникаций. Исследование проводилось агентством Ex Libris под эгидой рабочей группы АКОС по аналитике и оцифровке коммуникаций. В опросе приняли участие 265 PR-специалистов из инхауc-команд и агентств. На специальной сессии форума авторы исследования рассказали, какие аналитические практики в отрасли сегодня наиболее распространены. Подробнее на сайте АКОС.

Виктория Прилепская, директор по развитию Ex Libris, руководитель Рабочей группы АКОС по аналитике и оцифровке коммуникаций: Было насыщенно и интересно. Мы поговорили о метриках коммуникационной стратегии первого лица и об исследованиях как инфоповоде, о реагировании в кризис и об актуальных ИИ-решениях для быстрой аналитики, а также об анализе рынка в B2B для эффективного PR. Я была рада впервые представить наше исследование и благодарю коллег за полезные комментарии.

ИИ в работе специалистов по коммуникациям

Исследование АКОС (Рабочая группа по ИИ в коммуникациях) совместно с Центром медиапрактик ВШЭ. Главное противоречие, на которое указали авторы исследования: ИИ вошел в практику почти каждого пиарщика, но пока это лишь технология, способная усиливать собственный интеллект, заменяющая рутину. До реального внедрения на уровне бизнес-процессов пока не дошло. Подробнее на сайте АКОС.

Евгений Темпераментов, управляющий директор TWIGA PR, руководитель Рабочей группы АКОС по ИИ в коммуникациях: Из интересного могу отметить, что PR сильно отстал в реальной интеграции ИИ от того же маркетинга. Но на инструментальном уровне уже сегодня мы довольно неплохо с ним уживаемся, что подтверждает тезис о том, что ИИ — это всего лишь еще один (да, крутой, но) инструмент. И только в умелых руках и — что важно — мозгах.

Дали экспертную оценку веса репутации для бренда работодателей и в гибридной медиасреде

Ведущие эксперты обсудили самые актуальные репутационные критерии для бизнеса, которые нацелены на привлечение и удержание лучших сотрудников. В преддверии тематической сессии «Репутация на всю зарплату» агентство Comunica провела специальное исследование, состоящее из двух частей: панельный опрос потенциальных сотрудников о важности фактора репутации работодателя при устройстве на работу и опрос пиар-специалистов о важности фактора репутации для сотрудников. Подробнее на сайте АКОС.

Михаил Умаров, генеральный директор Comunica: В рамках сессии наши спикеры пришли к простым, но важным выводам. Первый: репутация — важный фактор выбора работодателя. Второй: репутация, к сожалению, не такой важный, фактор, как зарплата, соцпакет, система премирования. Не стоит строить иллюзий. Третий вывод: чем выше благосостояние и социальный статус человека, тем важнее для него репутация работодателя. Все согласно пирамиде Маслоу. Кому — хлеб с маслом, а кому — доброе имя. В общем, заниматься репутацией работодателя надо, но нужно также трезво смотреть на вещи и понимать границы возможного для коммуникаций.

При этом репутация сегодня строится в гибридной информационной среде, где традиционные СМИ сохраняют влияние, но Telegram стал полноценной медиаплощадкой. Основной вызов для бизнеса и публичных фигур — умение эффективно работать с многоканальной системой коммуникаций, быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и оперативно реагировать на кризисы.

Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК: Скорость реакции среды и интенсивность этой реакции в ближайшее время будут, очевидно, только нарастать. Число сообщений и скорость их распространения также будет увеличиваться, параллельно с изменением платформ распространения. Однако характер и сущность работы с репутацией изменится мало — с одной стороны, строить и оберегать ее придется, по-прежнему, в дежурном рабочем режиме, с другой — число пожаров будет расти и к их тушению нужно быть всегда готовым. И заниматься этим, повторим в тысячный раз, должны профессионалы.

Анна Старкова, директор по спецпроектам Wildberries & Russ: По итогам выступлений спикеров могу точно сказать, что честь и этика — это то, что должно проходить красной нитью через формирование репутации в любом информационном пространстве. А в остальном надо всегда помнить, что репутацию можно разрушить за один день, поэтому о ней нужно заботиться, чтобы плюсы всегда перевешивали минусы.

Собрали кейсы про противоречия ESG-коммуникаций и роль бизнеса в продвижении и брендировании регионов.

В контексте дискуссии о месте и эффективности современных ESG-коммуникаций в национальной информационной повестке были представлены кейсы Эн+, «Лемана ПРО», «Михайлов и Партнеры», экспертиза платформы «Инфагрин», проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково».

Ольга Дашевская, старший партнер PR Inc., руководитель группы по работе с консультативным советом АКОС: Наша дискуссия показала, что тема социальной ответственности оказалась очень актуальной вопреки критикам ESG. Поднимались вопросы недостаточного объема зеленых акций, новых подходов с вовлечением всех заинтересованных сторон к построению лучших условий жизни населения. Спикеры раскритиковали использования ESG повестки в PR-целях и рассказали о кейсах с вовлеченностью сотрудников крупных компаний, региональных администраций, бизнеса и широких слоев населения.

Эксперты тематических сессий согласились с тем, что череда внешних событий и обстоятельств привели к глобальной трансформации в различных сферах нашей жизни. Наступила эра сквозных коммуникаций, где каждый голос может быть услышан.

Уточнили, как работает конфигурация «центр — регионы».

Насколько бизнес способен влиять на развитие территорий и формировать новую коммуникационную картину.

Какие стратегии и тактики помогают выводить в страновые лидеры ранее малоизвестные региональные бренды.

Каким должен быть набор успешного коммуникатора при реализации долгосрочной коммуникационной стратегии.

Разобрали кейсы компаний «Уральская сталь» и «Северсталь», агентства АГТ, Русского географического общества, RussiaDiscovery, корпорации развития Якутии и проект «Южно-уральская тропа» (Башкирия).

Дмитрий Смиркин, директор департамента по связям с общественностью Туризм.РФ, член Консультативного совета АКОС, автор TG-канала #prmsk: Наша дискуссия в очередной раз подтвердила тезис о том, что территориальный брендинг — это не просто красивые картинки. Это возможность изменить жизнь людей, привлечь и сохранить молодые кадры, нарастить долю малого и среднего бизнеса, поднять сборы региональных налогов. В основе успеха — большая идея и системная работа на всех уровнях: от региональных властей до индивидуального предпринимателя из сувенирной лавки или точки питания. Наша встреча показала, что тема территориального брендинга крайне актуальна и в разных уголках страны масса положительных примеров.

Охарактеризовали современный медиаландшафт для публичных эмитентов.

Консалтинговое агентство Insight Ridge провело специальную сессию с ведущими экспертами, которые обсудили, как новые вызовы (от цифровой трансформации и изменения медиарынка до ужесточения контроля регуляторов) влияют на архитектуру стратегических коммуникаций для компаний, которые планируют публичные размещения на российском рынке капитала (размещение долга и/или акционерного капитала). Особое внимание уделили сравнению международных лучших практик и эволюции российских трендов. Как изменились стратегические коммуникации для компаний, как меняются стандарты и выстраиваются эффективные диалоги аудитории профессиональных и ретейл-инвесторов, как формируется новая культура публичных коммуникаций.

Провели молодежную программу и подвели итоги молодежного конкурса.

На площадке форума состоялась полноценная молодежно-образовательная программа. Студенты в течение дня прошли по гайду от вопроса «С чего начать свою карьеру?» до ответа «Что такое успех в профессии».

Яков Миневич, организатор программы, CEO Brand Affairs: Такие мероприятия не только дают возможность студентам пообщаться с лидерами рынка и пополнить свою записную книжку, но и получить новые практические навыки. У нас получилось поговорить о стратегических коммуникациях увлекательно и на конкретных примерах. И не только поговорить, но попробовать себя в разных ролях и форматах реальной работы коммуникационного агентства и PR подразделения компании. Уверен, студенты получили новые идеи и инсайты — как и было заявлено в названии форума.

На форуме также подвели итоги молодежного конкурса видеоэссе «В #PRбудущее с АКОС» в честь 25-летия АКОС.

Андрей Лапшов, председатель АКОС, президент КГ Insiders: Получили много интересных работ от студентов, наших молодых коллег и будущих звезд PR. Они не хотят роботов и ИИ в той степени, чтобы быть предсказуемыми и расчетливыми. Они хотят такое профессиональное будущее, где будет искренность, душа и доверие.

Победителями конкурса стали команды из Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Высшей школы креативных индустрий Российского экономического университета имени Плеханова. Список победителей и их ролики можно найти на странице конкурса на сайте АКОС.

Открыли историю российского PR заново.

АКОС, диджитал-агентство «‎Интериум»‎ и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей провели масштабное исследование об истории коммуникации в России. Главное: PR в России имеет глубокие корни, несмотря на то, что зарождение PR-индустрии сегодня ассоциируется с западными странами. Несправедливо, что о русских предпринимателях, интуитивно применявших десятки эффективных PR-приемов, известно немного. Открыть российский PR заново — это историческое исследование об основателях дореволюционного PR и PR-инструментарии, который применяли русские предприниматели 19−20 века. Результаты проекта представил на форуме Валерий Сидоренко, член Совета АКОС, генеральный директор диджитал-агентства «Интериум». Подробнее на сайте АКОС.

Вручили награды 12 ведущим экспертам-основателям рынка коммуникаций и «звезды» АКОС за 3 самых выдающихся PR-проекта года

На форуме впервые была вручена награда АКОС «За вклад в создание профессионального рынка коммуникаций». Награда, учрежденная в честь 25-летия АКОС, присуждается за личные заслуги по созданию и развитию профессионального и прозрачного рынка коммуникаций и общественных связей. Список кандидатур формировался на основании предложений членов АКОС и консультативного совета ассоциации. Шорт-лист номинантов был определен Советом АКОС, после чего прошло дополнительное заочное голосование.

Юлия Ярмаркович, управляющий партнер коммуникационного агентства SKC, соорганизатора форума: Индустриальные объединения, и коммуникации в их числе, отмечают престижными наградами тех, кто вносит значительный вклад в развитие отрасли. АКОС в год своего юбилея решил отметить заслуги людей, благодаря которым мы существуем как рынок. Создавать с нуля гораздо сложнее, чем развивать уже существующее. Наши победители — это визионеры, которые увидели и реализовали новые возможности.

Обладатели награды АКОС «За вклад в создание профессионального рынка коммуникаций»

Андрей Баранников — генеральный директор SPN Communications, основатель международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и премии Proba Awards, которые в этом году празднуют 25-летие, вице-президент РАСО, экс-председатель АКОС.

Сергей Зверев — основатель и президент компании КРОС, руководитель Школы коммуникаций Высшей школы экономики, профессор, экс-председатель АКОС.

Вячеслав Лащевский — основатель и председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ, сопредседатель координационного совета коммуникационных индустрий при Общественной палате Российской Федерации, член Российской академии общественных связей, член попечительского совета национальной премии в области развития коммуникаций «Серебряный Лучник» и создатель сети региональных конкурсов «Серебряный лучник», инициатор создания Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К.

Михаил Маслов — генеральный директор maslov:agency. Одним из первых привнес в Россию международные стандарты агентской деятельности. Координировал работу по имиджу России в странах G8. Один из создателей и первых председателей АКОС.

Игорь Минтусов — член совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов, академик Российской академии общественных связей, автор книг о GR и политическом консалтинге, основатель и председатель совета директоров первой в России PR-компании — агентства стратегических коммуникаций «Николло М».

Евгений Минченко — политолог, политтехнолог, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент РАСО.

Сергей Михайлов — основатель одного из многолетних лидеров рынка агентства «Михайлов и партнеры», один из создателей и второй председатель АКОС, бывший генеральный директор информационного агентства ТАСС.

Станислав Наумов — депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший президент РАСО, бывший статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли.

Игорь Писарский — президент Российской ассоциации рекламных агентств, основатель и председатель попечительского совета Национальной премии в области развития коммуникаций «Серебряный лучник», академик Российской академии общественных связей, основатель и председатель совета директоров коммуникационного агентства РИМ (Р.И.М.).

Виталий Расницын — президент Российской академии общественных связей (РАОС), основатель и президент коммуникационной группы «Деловая лига», организатор целого ряда престижных индустриальных форумов и премий, основатель российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов.

Алексей Ситников — основатель консалтинговой компании «Имидж Контакт», политтехнолог, основатель первой в России кафедры политического консалтинга и избирательных технологий, ныне руководитель агентства TCG, специализирующегося на коммуникационном и стратегическом консалтинге.

Александр Чумиков — генеральный директор агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг» преподаватель, кандидат философских наук и доктор политических наук, профессор, автор более 50 книг о PR.

Еще одно награждение состоялось в рамках сессии «The AKOS Guide». Эксперты АКОС разобрали на составляющие кейсы, завоевавшие в прошедшем году наибольшее количество наград разных коммуникационных премий, и, подобно гиду «Мишлен», присвоили лидерам отрасли PR-звезды.

Проекты-победители и обладатели 3 звезд «The AKOS Guide»:

Победа будет за нами: как мы объявили крестовый поход против телефонных мошенников («Т-Банк»).

Продвижение экономического и гуманитарного форума ‎Россия-Африка (‎SPN Communications).

Ozon без осуждения: из антикризиса в социальный проект (Ozon).

Кроме указанных, по итогам форума АКОС планирует также подписание соглашений с АСИ, «Деловой Россией», Союзом журналистов России и рядом других партнеров. Эффекты и контент всех дискуссий будут дополнительно проанализированы для подготовки продуктов форума: аналитическая брошюра и каталог кейсов, дайджест основных выступлений, а также официальная публичная международная резолюция. Часть дискуссий будут продолжены на площадке ПМЭФ в июне, в рамках которого АКОС совместно с «Деловой Россией» проведет сессию, посвященную региональному брендингу.