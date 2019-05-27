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27.05.2019 в 09:15

Бывший глава Ozon возглавит «Утконос»

Новым директором «Утконоса» станет Дэнни Перекальски

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Бывший генеральный директор Ozon Дэнни Перекальски станет руководителем принадлежащего Алексею Мордашова «Утконоса», сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По словам знакомых с ситуацией людей, Перекальски встанет во главе компании в середине июня. Бывший генеральный директор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и будет заниматься вопросами изучения синергии между «Лентой» и нтернет-ритейлером.

Дэнни Перекальски на протяжении трех лет руководил компанией Ozon Group, владеющей крупным интернет-магазином Ozon.ru. В марте 2018 года он возглавил направление по разработке продуктов Альфа-Банка, но проработал там всего три месяца. В августе 2018 года Перекальски был назначен консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита».

Кто займет место Перекальски пока неизвестно. В обеих компаниях отказались от комментариев, топ-менеджер тоже не стал разговаривать на эту тему.

Напомним, в апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова стала самым крупным акционером «Ленты».

Дэнни Перекальски Утконос Ozon
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