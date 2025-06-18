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18+
18.06.2025 в 07:20

Глава OpenAI рассказал о безуспешных попытках Цукерберга переманить сотрудников

За переход в Meta* работникам обещали $100 млн

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России) пыталась переманить его сотрудников, предлагая бонусы в размере $100 млн, пишет TechCrunch.

Недавно Meta инвестировала $15 млрд в компанию Scale AI, занимающуюся разметкой данных. Охота за талантами в области ИИ заставила основателя компании Марка Цукерберга переманивать сотрудников из других компаний, предлагая им щедрые зарплаты и бонусы.

Так, Meta пыталась переманить одного из ведущих исследователей OpenAI Ноама Брауна, а также архитектора ИИ Google Корая Кавукчуоглу. Однако обе попытки оказались безуспешными. Кроме того, пока ни один из лучших сотрудников в OpenAI не воспользовался предложением Цукерберга, заявил Альтман.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года Meta планирует дать возможность брендам создавать и таргетировать рекламу с помощью инструментов ИИ. Компания нацелена на создание единого окна, где компании смогут ставить цели, распределять бюджеты и позволят платформе заниматься логистикой,

OpenAI
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