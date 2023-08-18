Гильдия сценаристов обвиняет Netflix, Amazon и Disney в монополизации медиарынка

Гильдия сценаристов обвиняет стриминговые площадки Netflix, Amazon и Disney в монополизации медиарынка, сообщается в отчёте организации. Профсоюз призвал антимонопольные органы предотвратить консолидацию на рынке потокового вещания.

В отчете утверждается, что выше перечисленные компании накопили коллективную рыночную власть, которая привела к снижению заработной платы и ограничению выбора зрителей. Гильдия также утверждает, что компании продемонстрировали, что они будут «злоупотреблять доминирующим положением», чтобы нанести ущерб своим конкурентам, и что дальнейшая консолидация приведёт к тому, что сценаристы смогут меньше зарабатывать на жизнь.

«Любые слияния в сфере медиа и развлечений с участием крупных игроков потокового вещания должны быть заблокированы, включая приобретение более мелких или потенциальных конкурентов», — утверждает профсоюз.

В отчёте утверждается, что Netflix раньше был новаторским конкурентом, но сейчас стал «сильным действующим лицом, сосредоточенным на повышении цен, вертикальной интеграции и установлении доминирующего положения над работниками».

Гильдия также утверждает, что Amazon использовала хищническое ценообразование и другие антиконкурентные методы для установления монополии на платформу, и что её приобретение MGM указывает на то, что она планирует «принести свою монополию на платформу, чтобы доминировать в СМИ».

В отчёте также упрекают Disney за повышение цен и сокращение производства художественных фильмов, а также за агрессивную вертикальную интеграцию.

«Каждый из них сейчас доводит антиконкурентную вертикальную интеграцию до крайности, превращая свой потоковый сервис в огороженный сад для собственного контента — модель, построенная и зависящая от ограничения доступности независимого контента от конкурирующих производителей», — подытожили в Гильдии.