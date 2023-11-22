Нейросеть от «Сбера» интегрировали в отечественный аналог Microsoft Office

Искусственный интеллект (ИИ) от «Сбера» внедрили в российский аналог Microsoft Office — пакет офисных программ «Мойофис», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей компаний. Также нейросеть GigaChat интегрирована в почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus.

Сейчас стороны обсуждают монетизацию новой опции. «В настольных редакторах GigaChat помогает решить задачи генерации текста и подготовки шаблонов для ответов», — уточнил представитель «Мойофиса».

Он добавил, что «Мойофис» разработал визуальный конструктор, с помощью которого нейросеть может создать, подготовить или изменить документ с учётом заданной тональности, стиля переписки и планируемой задачи.

В Mailion GigaChat формирует краткое изложение из цепочек писем и определяет круг задач на его основе. В мессенджере на данной технологии разрабатывается цифровой ИИ-ассистент. Он создаёт панель задач на основе всех коммуникаций (диалогов и писем) и выстраивает календарь для пользователя.

По словам представителя «Сбера», сотрудничество с компанией «Новые облачные технологии» (юрлицо «Мойофиса») по внедрению ИИ-инструментов в продукты разработчика оформлено «на коммерческих условиях». Его детали и объём инвестиций в проект стороны не раскрывают.

Опрошенные изданием эксперты назвали технологию перспективной для использования в офисных программах, но отметили, что она активно используется в зарубежных решениях.