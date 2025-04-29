GigaChat 2.0 предложил почувствовать гига-эффект

Искусственный интеллект становится все ближе к повседневной жизни: обновленная версия нейросети GigaChat от «Сбера» легла в основу новой рекламной кампании, посвященной идее личного роста и профессионального развития.

В серии видеороликов герои сталкиваются с типичными жизненными задачами — подготовкой к собеседованию, открытием бизнеса или подборкой детектива на вечер. Чтобы справиться с ними, пользователи обращаются к нейросети, которая помогает не только решить проблему, но и образно «превращает» их в специалистов. Это и есть гига-эффект, который лег в основу новой рекламной кампании бренда. Кто это может быть: знаменитый художник, писатель, ученый или даже богиня правосудия Фемида — зависит от пользовательского запроса.

Команда « СберМаркетинга»: Нашей задачей было наглядно показать, как искусственный интеллект может расширить возможности каждого из нас в той области, которая нам интересна. Это — настоящая магия, которая способна изменить тебя до неузнаваемости. Креативные ролики показывают, что любой вопрос способен превратить тебя в эксперта, и у каждого пользователя есть потенциал стать им. И все, что для этого нужно — GigaChat 2.0.

Команда GigaChat: Главный герой нашей кампании — сам пользователь. Мы не просто говорим об обновленной и мощной технологии. Мы показываем, как GigaChat 2.0 помогает пользователю решать конкретные задачи: разобраться в квитанции, сформулировать речь, найти актуальную информацию. И каждый раз усиливает его, превращая в профессионала. Вот он, настоящий гига-эффект.

Рекламные материалы уже запущены в эфире ТВ, интернете, outdoor и indoor-рекламе, а также в digital-каналах и соцсетях.

Состав творческой группы:

GigaChat, «Сбербанк» (клиент)

Руководитель направления маркетинга технологий: Дарья Сакс

Менеджер по продуктовому маркетингу: Виктория Ничаева

Менеджер по продуктовому маркетингу: Валерия Лёпа

«СберМаркетинг» (агентство)

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Ведущий креатор: Анна Полежаева

Ведущий копирайтер: Юлия Алмазова

Руководитель направления клиентского сервиса: Оксана Емец

Менеджер по работе с клиентами: Артемий Бобриков

Продюсер: Анна Баранова

Продюсер постпродакшн: Анастасия Журба

Режиссер: Алексей Крупник

Оператор: Денис Фирстов