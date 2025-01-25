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25.01.2025 в 11:50

Гигабайты под елку и пакет с пакетом: как «СберМобайл» дарил подарки по всей России

Кейс мобильного оператора по привлечению клиентов в новогодние праздники

В предновогодний период «СберМобайл» запустил федеральную рекламную кампанию, приуроченную к расширению покрытия сети по всей стране. Кроме рекламных роликов и билбордов, оператор сделал интересный маркетинговый ход — подарил клиентам на Новый год 2025 Гб трафика. Команда рассказала, какие активации использовала в период декабрьского ажиотажа и во время январского спада потребительской активности.

Цель кампании

В прошлом году «СберМобайл» кардинально расширил зону покрытия в регионах России. Связь стала доступной на Северном Кавказе, в Крыму, Башкортостане, Республике Калмыкии, Астраханской области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и Чукотском автономном округе. По этому случаю в декабре оператор запустил третью федеральную кампанию, для того чтобы донести до потенциальных клиентов ключевое сообщение — «СберМобайл» укрыл связью всю Россию.

Предновогодняя коммуникация

В рекламных креативах оператор использовал большой вязаный оранжевый плед — метафору мобильной связи, которая укрывает и согревает всю страну, а также заявил, что новые и действующие клиенты получат в подарок 2025 гигабайт интернет-трафика.

Сообщения оператора транслировались по телевидению, радио, на билбордах, в социальных сетях и на различных цифровых площадках с декабря 2024 года до середины января.

Подарок привлек внимание клиентов в период предновогоднего ажиотажа. Компания фиксировала рост числа подключений и упоминаний. Однако команде нужно было добиться эффекта не только в начале акции, но и в январе, когда потребительский спрос снижается. Требовалось интегрировать специальное предложение в рутинные задачи клиентов ненавязчиво и с юмором — так появился тот самый «Пакет с пакетом».

Январские активности

«СберМобайл» запустил сотрудничество с сервисом доставки «Купер», в котором можно купить все что угодно: продукты для ужина или батарейки для пульта. Обе компании входят в экосистему «Сбера», что позволяет объединять усилия и предлагать клиентам выгодные условия на различные услуги.

При покупке от 1 000 рублей в сервисе «Купер» с 21 по 31 января 2025 года пользователи получают заказ в брендированном пакете. Он не такой, как все: не шуршит и не прячется в дальнем ящике. Это пакет с пакетом интернета от «СберМобайла». В нем лежит 2025 Гб, чтобы точно хватило на целый год.

Во вложенном конверте клиенты находят сим-карту с инструкцией, как активировать подарочный трафик. Для этого достаточно сканировать QR-код и следовать указаниям.

31 января пакет с пакетом превращается в обычный.

Результаты

Рост объема брендовых запросов во время рекламной кампании составил 61%

Кузьменкова Анна, маркетинг-менеджер «СберМобайла»:

В предновогодний период рынок традиционно насыщен громкими акциями и предложениями. Мы же решили сделать акцент на спокойствии и уюте, используя размеренный монтаж ролика, мягкую, почти шепчущую озвучку и образ пледа, который укутывает связью всю Россию. Это позволило нам создать теплый и эмоционально близкий образ бренда.

Наше ключевое предложение — 2025 Гб интернета на год — мы обыграли через знакомую всем концепцию «пакета с пакетами», адаптировав ее так, чтобы она вызывала интерес. Динамика подключений и рост числа упоминаний бренда к концу месяца подтверждают, что наш подход оказался заметным и эффективным.

Команда проекта

СберМобайл (Клиент):

Виталий Урезченко — директор по маркетингу
Валерия Зубова — бренд-директор
Анна Кузьменкова — маркетинг-менеджер
Анастасия Тетерина — медиа директор
Полина Тихоненко — арт-директор
Ирина Баянова — трейд-маркетолог

Сбер Маркетинг (Агентство):

Дягилева Юлия — руководитель группы
Дима Моисеев — креативный директор
Женя Подергин — руководитель творческой группы
Женя Дударев — ведущий креатор
Полина Полякова — арт-директор
Александр Двуреченский — старший продюсер
Анастасия Журба — пост-продакшен продюсер

Фейковая Команда (Продакшен):

Дмитрий Янюк — креативный партнер
Ваня Велин — креативный директор
Ян Шпичинецкий — продакшн-лид
Софья Муравлева, Эмрах Кульмамедов — креативная команда
Дарья Ясько, Софья Лисняк — дизайнеры
Анна Захарина — проджект-менеджер
Элина Лысак — сейлз

Сбермобайл купер
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