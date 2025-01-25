Гигабайты под елку и пакет с пакетом: как «СберМобайл» дарил подарки по всей России

В предновогодний период «СберМобайл» запустил федеральную рекламную кампанию, приуроченную к расширению покрытия сети по всей стране. Кроме рекламных роликов и билбордов, оператор сделал интересный маркетинговый ход — подарил клиентам на Новый год 2025 Гб трафика. Команда рассказала, какие активации использовала в период декабрьского ажиотажа и во время январского спада потребительской активности.
Цель кампании
В прошлом году «СберМобайл» кардинально расширил зону покрытия в регионах России. Связь стала доступной на Северном Кавказе, в Крыму, Башкортостане, Республике Калмыкии, Астраханской области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и Чукотском автономном округе. По этому случаю в декабре оператор запустил третью федеральную кампанию, для того чтобы донести до потенциальных клиентов ключевое сообщение — «СберМобайл» укрыл связью всю Россию.
Предновогодняя коммуникация
В рекламных креативах оператор использовал большой вязаный оранжевый плед — метафору мобильной связи, которая укрывает и согревает всю страну, а также заявил, что новые и действующие клиенты получат в подарок 2025 гигабайт интернет-трафика.
Сообщения оператора транслировались по телевидению, радио, на билбордах, в социальных сетях и на различных цифровых площадках с декабря 2024 года до середины января.
Подарок привлек внимание клиентов в период предновогоднего ажиотажа. Компания фиксировала рост числа подключений и упоминаний. Однако команде нужно было добиться эффекта не только в начале акции, но и в январе, когда потребительский спрос снижается. Требовалось интегрировать специальное предложение в рутинные задачи клиентов ненавязчиво и с юмором — так появился тот самый «Пакет с пакетом».
Январские активности
«СберМобайл» запустил сотрудничество с сервисом доставки «Купер», в котором можно купить все что угодно: продукты для ужина или батарейки для пульта. Обе компании входят в экосистему «Сбера», что позволяет объединять усилия и предлагать клиентам выгодные условия на различные услуги.
При покупке от 1 000 рублей в сервисе «Купер» с 21 по 31 января 2025 года пользователи получают заказ в брендированном пакете. Он не такой, как все: не шуршит и не прячется в дальнем ящике. Это пакет с пакетом интернета от «СберМобайла». В нем лежит 2025 Гб, чтобы точно хватило на целый год.
Во вложенном конверте клиенты находят сим-карту с инструкцией, как активировать подарочный трафик. Для этого достаточно сканировать QR-код и следовать указаниям.
31 января пакет с пакетом превращается в обычный.
Результаты
Рост объема брендовых запросов во время рекламной кампании составил 61%
Кузьменкова Анна, маркетинг-менеджер «СберМобайла»:
В предновогодний период рынок традиционно насыщен громкими акциями и предложениями. Мы же решили сделать акцент на спокойствии и уюте, используя размеренный монтаж ролика, мягкую, почти шепчущую озвучку и образ пледа, который укутывает связью всю Россию. Это позволило нам создать теплый и эмоционально близкий образ бренда.
Наше ключевое предложение — 2025 Гб интернета на год — мы обыграли через знакомую всем концепцию «пакета с пакетами», адаптировав ее так, чтобы она вызывала интерес. Динамика подключений и рост числа упоминаний бренда к концу месяца подтверждают, что наш подход оказался заметным и эффективным.
Команда проекта
СберМобайл (Клиент):
Виталий Урезченко — директор по маркетингу
Валерия Зубова — бренд-директор
Анна Кузьменкова — маркетинг-менеджер
Анастасия Тетерина — медиа директор
Полина Тихоненко — арт-директор
Ирина Баянова — трейд-маркетолог
Сбер Маркетинг (Агентство):
Дягилева Юлия — руководитель группы
Дима Моисеев — креативный директор
Женя Подергин — руководитель творческой группы
Женя Дударев — ведущий креатор
Полина Полякова — арт-директор
Александр Двуреченский — старший продюсер
Анастасия Журба — пост-продакшен продюсер
Фейковая Команда (Продакшен):
Дмитрий Янюк — креативный партнер
Ваня Велин — креативный директор
Ян Шпичинецкий — продакшн-лид
Софья Муравлева, Эмрах Кульмамедов — креативная команда
Дарья Ясько, Софья Лисняк — дизайнеры
Анна Захарина — проджект-менеджер
Элина Лысак — сейлз