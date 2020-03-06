Покупка смартфонов займет почти половину потребительских трат на электронику в 2020 году

Смартфоны в 2020 году составят почти половину потребительских затрат на бытовую технику и электронику, а общий оборот сегмента ожидается в пределах €444 млрд. Такие выводы содержатся в исследовании GfK, поступившем в Sostav.

Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на глобальные поставки и товарные запасы, из-за чего продажи смартфонов могут и не достичь ожидаемых результатов. Если же худшего сценария удастся избежать, в 2020 глобальный спрос на рынке мобильных устройств останется практически без изменений — по всему миру может быть продано более 1,37 млрд смартфонов.

Чего хотят пользователи от смартфонов

Инновации уже долгое время определяют развитие рынка: производители предлагают как улучшение существующих параметров, так и новые функциональные возможности.

Доля смартфонов с дисплеями шесть и более дюймов достигла в 2019 году 70% в штуках, в 2018 она составляла лишь 24%. Несмотря на возможность использовать облачные хранилища, потребитель по-прежнему полагается на объем внутренней памяти, что остается самым важным критерием выбора смартфона. Это объясняет почему 37% проданных в 2019 году смартфонов имели 128 и больше гигабайт памяти.

Еще один важный фактор выбора нового устройства — емкость батареи. Об этом говорит каждый второй покупатель. Для 44% покупателей критичны производительность и время работы. Эти параметры особенно ценятся мобильными геймерами.

Технологии 5G — одна из основных инноваций, которые повлияют на производительность и пользовательский опыт. В 2019 году уже более десяти глобальных брендов имели в своем ассортименте смартфоны с поддержкой 5G.

Потребители сегодня очень ценят комфорт и постоянно ищут возможности упростить себе жизнь. Эти тенденции отражаются в высоких темпах роста продаж носимых устройств: в 2019 году на глобальном уровне спрос на эти устройства вырос на 28%.

Мобильные развлечения и прослушивание музыки уже давно являются частью взаимодействия потребителей с мобильными устройствами. Одна из последних новинок в этой области — полностью беспроводные наушники, которые в 2019 году показали трехзначный рост.