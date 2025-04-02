Getbrand разбирает секреты успеха известных брендов

Как нестандартное мышление помогает бизнесу находить новые решения? Брендинговое агентство Getbrand на примере реальных кейсов всемирно известных брендов рассказало Sostav, как выход за рамки помогает формировать сильные компании и как новые тренды в дизайне меняют правила игры.

Как Netflix перевернул индустрию, или что такое «функциональная закрепленность»?

Иногда, сталкиваясь с по-настоящему прорывной идеей или брендом, невольно задаешься вопросом: «Как я сам до этого не додумался?» Это ощущение — результат такого феномена, как «функциональная закрепленность», когда наше сознание «застревает» в привычном восприятии вещей, блокируя нестандартные подходы.

Мы настолько привыкли к определенному способу применения предмета или решения проблемы, что не можем представить себе ничего другого. И тем самым теряем возможность для прорыва.

Отличный пример того, как можно выйти за рамки привычного, — история Netflix, который изменил привычный подход к просмотру фильмов и сериалов. Когда большинство людей по-прежнему смотрели фильмы на DVD или в прокатах, Netflix решил взглянуть на всю ситуацию под другим углом.

Изменение формата потребления

Традиционный подход заключался в том, что зрители могли арендовать фильмы, но не имели возможности просматривать их в любое время и в любых количествах.

Netflix первым предложил месячную подписку с неограниченным доступом к контенту. Это произошло в 1999 году. Идея создания компании пришла предпринимателю Риду Хастингсу после того, как он вернул с опозданием купленные фильмы в местный видеопрокат и заплатил оштрафованную сумму. Хастингс решил разработать сервис подписки, который бы обеспечивал абонентов неограниченным доступом к просмотру фильмов на DVD.

Стоимость ежемесячной подписки на тот момент составляла 15,95 долларов за четыре DVD-диска в месяц. Эта модель бизнеса стала ключевой фишкой компании и позволила ей привлечь большое количество клиентов.

Переход к потоковой модели

Позже Netflix не остановился на этом — они начали создавать оригинальные сериалы и фильмы. Это был еще один шаг за пределы привычного. Вместо того чтобы просто предлагать контент, они стали его производить. Программа «House of Cards» стала первой оригинальной серией Netflix и быстро завоевала популярность.

Эволюция в индустрии

Netflix открыл путь для стриминговых сервисов, изменив привычное поведение зрителей.

Как развить креативное мышление по методу Уолта Диснея

В последнее время разговоры о креативе стали повсеместными, особенно когда речь идет о том, как построить сильный бренд. Но нужно понимать, что креатив не должен быть чем-то из серии: «а ну ка…о!» — он должен быть продуманным, а не быть результатом импульсивности.

Для того чтобы создавать что-то новое, не теряя связи с реальностью, существует метод Уолта Диснея «Три стула», который он использовал при создании своих мультфильмов и проектов. Это техника креативного мышления с подходом к решению творческих задач, которая позволяет взглянуть на проблему с разных точек зрения и помогает генерировать более практичные решения.

Называется он так, потому что основан на метафорическом представлении процесса мышления — чтобы легче принять решение, обычно говорят, что нужно пересесть с одного стула на другой, дабы посмотреть «с другой точки зрения».

Итак, метод состоит из трех основных ролей, которые нужно последовательно примерить на себя:

Мечтатель. На этом этапе вы отпускаете свою фантазию и даете волю воображению. Вы генерируете как можно больше идей, какими бы безумными и нереальными они ни казались — ни в чем себя не ограничивая.

На этом этапе вы отпускаете свою фантазию и даете волю воображению. Вы генерируете как можно больше идей, какими бы безумными и нереальными они ни казались — ни в чем себя не ограничивая. Реалист. Теперь вы отпускаете свою фантазию и становитесь практичным и рациональным. Вы рассматриваете идеи, сгенерированные на этапе мечтателя, и ищете способы их реализации: разрабатывайте план, думая о трудностях и всех ресурсах

Теперь вы отпускаете свою фантазию и становитесь практичным и рациональным. Вы рассматриваете идеи, сгенерированные на этапе мечтателя, и ищете способы их реализации: разрабатывайте план, думая о трудностях и всех ресурсах Критик. И наконец — критика. Здесь происходит анализ идей: находите слабые места, рассматриваете риски и оцениваете потенциальные проблемы. Главная цель — доработать вашу идею, ваш проект.

Этот мощный инструмент великого мултипликатора позволяет генерировать множество идей, превращая идеи в реальные планы.

Эпохи и картины — будущий тренд в дизайне брендинга

На сцену выходит новый игрок — культура.

Мир становится все более глобализированным, но в то же время потребители хотят видеть бренды, которые понимают и уважают их локальные культурные особенности; все больше ценятся бренды с уникальной историей. Люди ищут новые впечатления, опыт, а бренды, которые связывают себя с культурой, способны привлечь эту аудиторию.

Мы видим растущий интерес к историческим эпохам, и в брендинге это не просто мимолетное увлечение, а закономерный ответ на вызовы современного рынка. Использование Возрождения или любого другого времени позволяет компаниям создать аутентичную историю, наделить свой бренд глубиной и смыслом — это как приглашение в путешествие во времени, где можно почувствовать связь с прошлым, но при этом оставаться актуальным.

Мы будем наблюдать более глубокое погружение в культурный контекст и использование не только визуальных элементов, но и повествования. Бренды будут стремиться не просто имитировать прошлое, а создавать свои уникальные интерпретации, переосмысливая его и адаптируя к современным реалиям. И, конечно, это будет способствовать культурному обмену и покажет уважение к прошлому.

Ladurée, известная французская кондитерская, активно использует элементы стиля рококо в своем дизайне упаковки и оформлении магазинов. Это проявляется в использовании пастельных тонов, цветочных орнаментов, изысканных шрифтов и узоров. Та самая романтика, изысканность и роскошь, которая также подчеркивает французское происхождение бренда, прекрасно передает его отношение к культурному наследию.