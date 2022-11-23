Рост продаж на 850%: Getbrand разработал бренд «Щепсы» для создателей крафтовых напитков

В Getbrand обратился производитель дубовых чипсов, предназначенных для настаивания алкогольных напитков. В агентстве для нового бренда разработали название, дизайн упаковок и коммуникационную стратегию. Команда проекта поделилась с Sostav подробностями.

Развитие категории

Новый продукт вырос из бизнеса нашего клиента, который занимается производством отделочных стеновых панелей из редких пород дерева, в том числе балканского дуба. Поскольку производства панелей остается много щепы, предприниматель захотел подарить ей вторую жизнь.

Дубовые чипсы — щепа, кубики, палочки для настаивания алкогольных напитков — широко используются при домашнем и промышленном производстве алкоголя. С точки зрения брендинга российский рынок дубовых чипсов для приготовления алкогольных напитков развит слабо.

Основных игроков можно разделить на следующие группы:

производители бондарных изделий;

производители вспомогательных продуктов для виноделия (преимущественно иностранные бренды, например, Nobile от Laffort, продукция IOC, Pronektar);

производители вспомогательных продуктов для приготовления спиртных напитков;

производители и дистрибьюторы дистилляторов, коптилен, пивоварен и сыроварен.

Учитывая все эти факторы, мы увидели большой потенциал в новом бренде, тем более производитель поставил перед собой амбициозную задачу — развить категорию дубовых чипсов в целом.

Цели и задачи

Перед нашей командой стояла задача — создать новый бренд дубовых чипсов для настаивания алкоголя.

Мы учитывали следующие особенности продукции:

балканский дуб скалистых пород;

три размера, два вида обжарки;

вакуумная сушка;

гладкость (не оставляет осадка);

европейские сертификаты качества.

Нейминг

Загородный отдых вышел за пределы ассоциативного ряда «картошка, огород, забор» и обрёл новое дыхание в виде нового фермерства, экоотелей и загородных посёлков, построенных по европейскому типу. Тренд Back to basic for status, который вошёл в топ-10 за 2018 год по версии Euromonitor, говорит о том, что максимально простые, зачастую сделанные своими руками, вещи по оригинальным рецептам обладают большей ценностью и стоят дороже, чем люксовые бренды транснациональных корпораций.

Растёт число людей из креативных и высокоинтеллектуальных областей, которые вносят разнообразие в свою жизнь, делая что-то «своими руками», например, изготовления домашних настоек, наливок, крафтового сыра.

Экспериментаторы и новаторы, ценящие уникальность продуктов, и есть целевая аудитория нового бренда.

При разработке нейминга мы решили посмотреть на него с точки зрения категории. Рынок не консолидирован и только встаёт на ноги. Данная продукция называется чипсы, что для российского уха не очень понятно, поскольку с этим словом возникают ассоциации со снэками из картофеля. С другой стороны, у нас есть очень близкое по звучанию слово «щепа». На стыке этих двух слов и родился нейминг «Щепсы», который отлично подходит для определения категории в целом. Как Xerox в мире копировальных аппаратов.

Дизайн

Всего в линейке шесть SKU и есть возможность выбрать степень обжарки. Обжарка Classic придаст напитку приятный аромат карамели, миндаля и фруктов. Обжарка Mix более крепкая, она добавит к орехово-фруктовому вкусу еще и нотки шоколада.

Размер также имеет значение, поскольку влияет на скорость отдачи веществ и длительность настаивания. Малый — от 4 до 7 мм (две недели настаивания), средний — от 8 до 11 мм (три недели), крупный — от 12 до 15 мм (четыре недели).

Таким образом, бренд несет в себе огромный простор для экспериментов, помогая людям раскрыть свой творческий потенциал.

Все эти преимущества мы указали на упаковке, поскольку потребителю важно получить информацию, чтобы выбрать наиболее подходящий для целей каждого продукт.

Текстура дерева, которую мы выбрали в качестве фона, прекрасно передает идею близости к природе и натуральность продукта. Лаконичный премиальный дизайн привлечет внимание широкой аудитории, которым небезразлична тема производства крафтовых напитков.

Помимо дизайна упаковки мы разработали кейвижуал, оформление торговых точек и создали коммуникационную стратегию, в которой прописали стратегию продвижения как офлайн, так и онлайн.