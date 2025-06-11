Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2025 в 12:30

«Гермес» получит контроль над OBI в России

ФАС согласовала приобретение 65% в российских структурах сети гипермаркетов

2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Гермес» о приобретении контрольного пакета (65%) в трех юридических лицах, управляющих сетью строительных гипермаркетов OBI. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сделка касается долей в ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр».

ООО «Гермес» было зарегистрировано в марте 2025 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, руководителем и единственным владельцем организации числится Владимир Захватошин.

C конца апреля к «Гермесу» перешли по 24,99% в трех указанных компаниях. Оставшиеся доли принадлежат АО «Аллонж». По информации СМИ, организация может быть связана с холдинговой компанией «Синдика».

Немецкая OBI GmbH, работавшая в России с 2003 года, прекратила деятельность в стране весной 2022 года. С тех пор основные юрлица компании в РФ несколько раз меняли собственников.

В начале мая сообщалось, что ФАС изучает сделку по покупке контрольной доли в российском бизнесе OBI.

OBI ФАС России Россия «Гермес»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.