«Гермес» получит контроль над OBI в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Гермес» о приобретении контрольного пакета (65%) в трех юридических лицах, управляющих сетью строительных гипермаркетов OBI. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сделка касается долей в ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр».

ООО «Гермес» было зарегистрировано в марте 2025 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, руководителем и единственным владельцем организации числится Владимир Захватошин.

C конца апреля к «Гермесу» перешли по 24,99% в трех указанных компаниях. Оставшиеся доли принадлежат АО «Аллонж». По информации СМИ, организация может быть связана с холдинговой компанией «Синдика».

Немецкая OBI GmbH, работавшая в России с 2003 года, прекратила деятельность в стране весной 2022 года. С тех пор основные юрлица компании в РФ несколько раз меняли собственников.

В начале мая сообщалось, что ФАС изучает сделку по покупке контрольной доли в российском бизнесе OBI.