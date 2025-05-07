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18+
07.05.2025 в 16:35

ФАС изучает сделку по покупке контрольной доли в российском бизнесе OBI

Служба получила ходатайство компании «Гермес» о приобретении 65,01% в трех юрлицах сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает ходатайство от ООО «Гермес» о покупке доли в 65,01% в трех юридических лицах сети строительных гипермаркетов OBI в России. Речь идет о компаниях «Сделай своими руками», «Сделай своими руками Северо-Запад» и «ОБИ Франчайзинговый центр», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынок розничной торговли строительными и хозяйственными материалами», — заявили в ФАС.

Как пишет «Интерфакс», «Гермес» с конца апреля владеет миноритарной долей в размере 24,99% в каждом из этих юрлиц. Остальные доли в компаниях принадлежат АО «Аллонж», которое СМИ связывают со структурами холдинга «Синдика». В случае одобрения сделки «Гермес» получит контрольный пакет и фактически станет основным владельцем российского бизнеса OBI.

ООО «Гермес» было зарегистрировано в марте 2025 года. Единственным учредителем и руководителем выступает Владимир Захватошин, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее Shopper’s со ссылкой на источники сообщал, что структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова, купили долю в OBI у группы «Синдика».

ФАС OBI «Гермес»
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