Genius Group запустил новые подразделения и провёл ребрендинг

Холдинг Genius Group пересмотрел свою организационную структуру и расширил продуктовый портфель. Какие направления были запущены, и как изменился фирменный стиль — компания рассказала Sostav.

Реструктуризация

Решение о реструктуризации в группе компаний приняли в третьем квартале 2021 года. При создании новых подразделений в холдинге ориентировались на запросы клиентов и актуальные тренды рекламного рынка.

Таким образом, юнит Genius Production уже занимается разработкой посадочных страниц, мобильных и web-приложений, e-commerce площадок, а также проводит UI/UX-аудиты, осуществляет техническую поддержку, продвижение сайтов и настраивает аналитику.

Команда Cobrazz сосредоточится на создании экосистемы AdTech и MarTech платформ. Она продолжит дорабатывать существующую DSP — совершенствовать алгоритмы оптимизации закупки, подключать больше качественного российского инвентаря и расширять набор дата-партнёров. Направление уже работает в полную силу, выполняя заказы, и станет приоритетным в связи с приостановкой работы крупных зарубежных площадок. Параллельно к запуску готовят новые медийные, дата и SaaS-продукты.

В скором времени к запуску планируется еще одно подразделение — Genius Influence. Оно предложит услуги по планированию и размещению рекламы в популярных аккаунтах и каналах в социальных сетях, включая «Вконтакте», «Яндекс.Дзен» и «Одноклассники», а также выступит в роли сейлз-хауса для ряда каналов и публичных персон. Несмотря на кризис в отрасли, в группе компаний не стали отказываться от данного направления. Специалисты Genius Group уже реализовали несколько кейсов в данном направлении, но юнит и команда под него находятся в софт-лонче до стабилизации ситуации на рынке инфлюенс-маркетинга.

Genius Group продолжит развивать performance и O2O направления, а также проект Pharmatic, который показал уверенный рост в 2021 году.

Все подразделения будут работать в рамках зонтичного бренда Genius.

Ребрендинг

В связи с запуском новых бизнес-юнитов холдинг обновил фирменный стиль — он стал отражением текущей миссии, позиционирования и ценностей Genius Group. Визуальная концепция объединяет все активы группы, аудиториям которых не всегда была очевидна их связь между собой.

Геннадий Нагорнов, генеральный директор Genius Group: Genius Group интенсивно наращивает компетенции и осваивает новые рынки. За прошлый год мы существенно выросли и увеличили команду почти втрое. Старый фирменный стиль, придуманный на заре компании и не транслирующий нашу нынешнюю философию и видение будущего, перестал подходить нам.

Цели и задачи

Задача ребрендинга — построить эффективную коммуникацию с клиентами и партнёрами. И в первую очередь, в цифровой среде.

Решение

При создании фирменного стиля в группе компаний сфокусировались на том, как бренд будет выглядеть в мессенджерах, социальных сетях и презентациях. Логотип компании стал более современным, плоским и минималистичным. На нём изображён силуэт человека — главной ценности на рекламном рынке.

Сдержанные краски в айдентике сменились на яркие и экспрессивные цвета. Такое решение отражает активный стиль работы команды, напористость и стремление превосходить ожидания и находить точки роста.

Новый фирменный элемент — неплавная динамичная линия — символизирует скорость, целеустремлённость и нейронную сеть.

Вариативность использования элементов подчёркивает гибкий подход к бизнесу и к людям.