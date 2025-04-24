Generation AI Awards 2025 принимает заявки до 15 мая

В жюри первой премии по генеративному ИИ в бизнесе — 14 топовых экспертов из «Яндекса», «T-Банк», «Альфа-Банка», МТС AI, Just AI, фондов «Сколково» и Brio Capital, «Северстали» и других компаний. Победителей объявят 26 июня на конференции Conversations в Санкт-Петербурге.

Generation AI Awards 2025 — некоммерческая премия, заявить кейс или продукт на базе GenAI можно совершенно бесплатно. Цель организаторов — собрать и осветить самые яркие проекты на базе GenAI, которые уже меняют подход к продуктам, процессам и клиентскому сервису.

Кирилл Петров, сооснователь Just AI: Мы наблюдаем, что ежемесячно в России появляются свежие кейсы, новые проекты на базе GenAI. Рынок демонстрирует не только кратный экономический рост, но уже определенную технологическую зрелость. Поэтому мы считаем важной и своевременной задачу собрать и показать самые прорывные проекты, которые меняют привычный взгляд на продукты, процессы и клиентский сервис. Премия Generation AI Awards 2025 станет обязательным местом встречи участников сообщества и логично впишется в канву конференции по разговорному и генеративному AI Conversations

Прием заявок на премию проводится в 12 номинациях, среди них лучший проект в области генеративного ИИ, технологический прорыв года, лучший стартап, лучшая инхаус-разработка, амбассадор GenAI-изменений, лучшая команда. Оценить присланные работы предстоит авторитетному жюри, среди экспертов:

Денис Филиппов, CEO MTS AI, ex. CEO SberDevices;

Виктор Тарнавский, Head of AI, «T-Банк»;

Аркадий Сандлер, советник по инновациям, «СКБ Контур»;

Павел Новиков, управляющий директор Центра Финансовых и Информационных Технологий Фонда «Сколково»;

Вячеслав Тарасов, CTO, фонд Brio Capital;

Кирилл Петров, сооснователь Just AI;

Дмитрий Рыбалко, продуктовый менеджер, Yandex Cloud.

Виктор Тарнавский, Head of AI в «T-Банк»: В генеративном ИИ много хайпа, красивых демо-проектов и мало проектов с результатом. Хотелось бы увидеть кейсы, которые реально меняют бизнес или продукт, и это выражается в метриках.

Отметим, что за последние два года интересными кейсами применения LLM и GenAI поделились компании различного уровня из широкого перечня отраслей: финтех — «Банк Точка» и поиск на базе нейросетей, e-commerce — Avito и сервис автоописания объявлений на базе LLM, ритейл — X5 Group, производитель строительных материалов «Кнауф», сервис доставки «Купер», EdTech — SkyEng, IT — Ecom.tech (ex. Samokat.tech) и др.

Алексей Каширин, директор центра продвинутой аналитики «Альфа-Банка»: Крупные игроки, например, представители финтеха могут взять количеством заявок и наград, но один отдельно взятый яркий и достойный победы кейс может быть реализован любым участником современной технологической гонки.

Поданные на премию заявки получат объективную оценку жюри с позиции технологической зрелости проекта, экономического потенциала и перспектив масштабирования.

Виктор Тарнавский, Head of AI в «T-Банк»: Участие в премиях повышает насмотренность, обогащает знание рынка. Сейчас в каждой индустрии появляется один-два лидера, которые активнее других используют новые технологии, и если компания нацелена застолбить за собой такое место, стоит в премии Generation AI Awards поучаствовать.

Торжественная церемония награждения победителей премии пройдет 26 июня на конференции по генеративному и разговорному AI Conversations от Just AI в Санкт-Петербурге. Участников конференции ждет два дня насыщенной деловой программы и четыре тематических потока: Business, Technology и впервые Product track и Startup track с питч-сессией для инвестфондов. Спикерами выступят более 40 авторитетных экспертов по ИИ от бизнеса и разработки — визионеров и практиков, вендоров и бизнес-пользователей, уже сейчас в программе заявлены доклады «Сбера», «Яндекса», Just AI, «Билайн книги», «Битрикс24», Selectel и других компаний.