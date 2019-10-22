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22.10.2019 в 12:00

Генеральным директором агентства Maxima назначен выходец из SkyTEC Media

Михаил Кузьминов займётся внедрением новой стратегии развития агентства, входящего в группу АДВ

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Михаил Кузьминов

Группа АДВ объявила о кадровых перестановках: к команде топ-менеджмента присоединяется Михаил Кузьминов на позиции генерального директора агентства Maxima. На этой должности он будет отвечать за разработку обновленной стратегии агентства, запуск новых направлений агентского сервиса и укрепление позиций Maxima на рынке.

У Михаила богатый опыт работы на российском рекламном рынке. До прихода в Maxima он занимал должность исполнительного директора в агентстве SkyTEC Media, где отвечал за операционную деятельность, качество клиентского продукта, а также стратегию развития бизнеса. До SkyTEC Media он курировал развитие бизнеса в агентстве Wavemaker , а до этого — в Maxus. Работал как с крупнейшими рекламодателями из топ-10, так и с российским локальным бизнесом.

Михаил Кузьминов:

Maxima находится на пороге серьезных изменений, я рад возглавить агентство в такой момент. Мы вместе с командой будем работать над тем, чтобы сделать наш сервис более технологичным, а также расширить сотрудничество с текущими клиентами и выйти в новые отрасли.

Илья Микин, занимавший должность генерального директора Maxima с конца 2014 года, принял решение сменить сферу профессиональной деятельности.

Борис Карасев, CEO UM и Maxima:

Илья внес неоценимый вклад в развитие агентства Maxima, и мы благодарны ему за проделанную работу. Однако в этом году он решил двигаться дальше и попробовать себя в новой области. Конечно, расставаться всегда тяжело, но мы поддерживаем Илью в его начинании.

В рейтинге медиаагентств Sostav за 2018 год Maxima занимает 37 место с биллингом 1.827 млрд рублей.

Ранее нового генерального директора приобрело агентство Vizeum, которое входит в Dentsu Aegis Network . Ольга Рублева возглавила агентство в сентябре, смненив на должности Александра Звягинцева.

Maxima АДВ
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