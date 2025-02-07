Россияне назвали ролики на ТВ самым запоминающимся форматом рекламы подарков к 23 февраля

Реклама подарков к 23 февраля остается заметной для многих россиян. 14% опрошенных сталкиваются с ней часто, а 37% — время от времени. Молодежь (18−34 года) более восприимчива к таким сообщениям (20%), в то время как мужчины старше 50 лет замечают рекламу реже (10%). ТВ-реклама остается наиболее запоминающимся форматом (50%), за ней идет интернет-реклама (48%), особенно среди молодежи (60%). Таковы результаты опроса, которые провели специалисты агентства маркетинговых исследований ORO (результаты есть в распоряжении Sostav).

Методология Опрос проводился в январе 2025 года среди 1 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Исследование осуществлено методом онлайн-опроса, выборка квотирована по возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.

Несмотря на распространенность рекламы, только 22% респондентов считают ее решающим фактором при выборе подарка. Скидки оказались более важным критерием, о чем свидетельствует 68% опрошенных, однако среди мужчин старше 50 лет этот показатель значительно снижается — до 20%.

Основная тема рекламных кампаний — «Подарки для настоящих мужчин» (46%). Военная символика присутствует в 20% рекламы, особенно среди мужчин старше 50 (23%). Молодежь чаще привлекают рекламные предложения, связанные со спортом и экстремальными видами отдыха (14%). Оригинальные и персонализированные подарки составляют стабильную долю в рекламных кампаниях (21%).

Дмитрий Моисеев, директор по развитию бизнеса FMCG & Retail ORO: Стоит учитывать, что большинство рекламных кампаний строится вокруг мужественных и патриотических образов (46%). Однако 21% покупателей интересуются оригинальными и персонализированными подарками — маркетологам стоит расширять ассортимент и коммуникационные стратегии, чтобы учитывать этот спрос.

Где россияне ищут подарки на 23 февраля?

Исследование ORO также показало, что корпоративные подарки чаще инициируются коллективом, а не отдельными сотрудниками. Лишь 21% мужчин регулярно поздравляют коллег, хотя 72% стабильно получают подарки. Наибольшую активность в этом вопросе проявляют молодые мужчины 18−34 лет (25%) и сотрудники старше 50 лет (23%), тогда как мужчины среднего возраста (35−49 лет) реже берут на себя инициативу (16%).

Подход к подготовке подарков также различается. 40% россиян начинают готовиться к 23 февраля заранее, однако 37% откладывают покупки до последних дней, а треть вовсе их не делает. Самыми организованными оказываются мужчины старше 50 лет, среди которых 15% задумываются о выборе подарка за месяц. Молодежь, напротив, чаще оставляет покупки на последний момент (35%).

При выборе места покупки лидируют интернет-магазины (52%), особенно среди молодежи (58%). Супермаркеты занимают второе место (30%), причем мужчины старше 50 лет выбирают их чаще других (36%). Специализированные магазины востребованы лишь у 16% респондентов.

Для тех, кто покупает подарок в последний момент, главными критериями становятся доступность товара (42%) и цена (30%). Молодежь придает ценовому фактору меньше значения (29%), тогда как среди мужчин старшего возраста этот показатель достигает 21%. Также важным фактором для старшего поколения остается близость магазина (37%).

Как выяснили аналитики, 64% респондентов черпают вдохновение в поисковых системах, особенно молодежь (70%). Для 44% опрошенных важным источником информации остаются советы друзей. Социальные сети и блоги популярны среди молодежи (28%), но малопривлекательны для мужчин старше 50 (10%). Влияние СМИ на выбор подарков минимально (6%).