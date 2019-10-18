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18.10.2019 в 15:00

Газпромбанк планирует на четверть увеличить число физических отделений

Это произойдет в следующем году

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Depositphotos

Газпромбанк планирует открыть порядка 100 новых отделений в 2020 году, сообщают «Ведомости».

Пока неизвестно, сколько денег на это будет потрачено, большинство отделений будут открыты на арендованных площадях. На данный момент у Газпромбанка открыто 400 отделений. Компания пойдет на этот шаг из-за того, что живое общение с клиентом все еще остается главным условием для развития банковской розницы, несмотря на цифровизацию.

Неделю назад совладелец Альфа-банка Петр Авен и основатель банка Тинькофф Олег Тиньков спорили относительно будущего банковских отделений. Первый предположил, что людям важно живое общение, из-за чего банковские отделения продолжат существовать. Второй же считает, что банковских отделений быть не должно.

Недавно Газпромбанк запустил рекламную кампанию с участием капитана сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы для продвижения нового вклада «Чемпионский».

Альфа-Банк Тинькофф Газпромбанк
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