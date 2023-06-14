«Энергия в людях»: «Газпром нефть» представила новый слоган на ПМЭФ-2023

«Газпром нефть» впервые за десять лет обновила свой корпоративный слоган. Она презентовала новый брендлайн «Энергия в людях» на Петербургском международном экономическом форуме. Чтобы донести ключевую идею слогана, компания превратила стенд в визуальный манифест, где вместо машин и технологий на первый план вышли люди. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Газпром нефти».

14 июня стартовала кампания продвижения нового слогана. Она началась с мультимедийной инсталляции, героями которой стали ученые, программисты, арктические моряки, современные первооткрыватели нефти, инженеры и волонтёры. Их цифровые образы создала нейросеть из 200 тыс. реальных портретов сотрудников «Газпром нефти». На крупноформатном медиафасаде они решают математические задачи, варят кофе и показывают, как управлять ледоколом.

Главное концептуальное изменение — впервые не люди рассказывают о технологиях, а сами технологии представляют и показывают своих создателей.

Екатерина Красавцева, руководитель проекта от компании «Газпром нефть»: Мы сделали этот проект о людях и для людей и посвятили его энергии человека. Преобразовать физическое воплощение энергии в свет, тепло и движение возможно только благодаря интеллекту и активности людей. Реализуя свой потенциал, каждый делает окружающий мир лучше. Поэтому мы решили сделать основной этого проекта тысячи фотографий наших сотрудников, которые сложились в живой портрет «Газпром нефти». В итоге родился визуальный манифест, олицетворяющей наше видение — энергия в людях.

Для создания цифровых образов проекта специалисты разработали алгоритм, который проанализировал большой объём данных о людях разных профессий: внешность, возраст, привычки в одежде. Учитывалась и специфика конкретных профессий. Как показала статистика, больше всего женщин в «Газпром нефти» работают в науке и ИТ, а самые мужские профессии связаны с нефтепромыслами на Крайнем Севере или морской логистикой.

Визуальный манифест «Энергия в людях» создан при участии команды программистов и медиахудожников российской студии Radugadesign. Автор инициативы — Александр Дыбаль из компании «Газпром нефть». По словам разработчиков, проект олицетворяет энергию в её гуманитарном представлении: вместо машин на первый план вышли люди.