«Газпром-Медиа» подружит российских и индийских медиаперсон

Команда холдинга «Газпром-Медиа» разрабатывает проект по интеграции российских и индийских актеров, блогеров и шоуменов. Это может быть возможным не только в кино, но и в телевизионных реалити-шоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Бориса Ханчаляна.

По его словам, уже готовится проект, в котором снимаются российские и индийские актеры. «Это сделано для того, чтобы на двух территориях, в Индии и России, повысить интерес к тому, что мы производим», — отметил он.

Ханчалян также отметил, что в Индии хотят работать с Россией в киносфере. Были проведены переговоры и «начались быстрые движения широким шагом в развитии наших совместных проектов на территории Индии», — добавил он

Ранее сообщалось, что на первом Всемирном саммите аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES), проходившего с 1 по 4 мая в Мумбаи, «Газпром-медиа холдинг» и индийская компания Only Much Louder (OML) подписали меморандум о сотрудничестве.