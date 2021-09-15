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15.09.2021 в 10:55

«Газпром» создаст единую систему авторизации для своих цифровых сервисов «Газпром ID»

Запуск экосистемной подписки пока не планируется

«Газпром» собирается внедрить единую систему входа для цифровых сервисов холдинга «Газпром ID», курировать ее будет «Газпром-медиа», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. В компании подтвердили информацию и отметили, что «Газпром ID» — это эволюция системы Pass.Media, куда «закладывается потенциал использования персонального идентификатора не только для доступа к контенту «Газпром-медиа», но и цифровых сервисов других активов».

Pass.Media — это сервис, позволяющий использовать единую учетную запись для авторизации в цифровых сервисах «Газпром-медиа», такие как онлайн-кинотеатр Premier, сайты развлекательных каналов и футбольного «Матч! Премьер». Сервис разработала дочерняя компания «Ума.Тех», которая стала оператором персональных данных и собрала более 10 млн аккаунтов «с правом коммуникации и отправки рекламных сообщений», отмечает источник издания, — в «Газпром-медиа» подтвердили эту цифру.

Двое собеседников издания отмечают, что ранее «Газпром» рассматривал запуск супераппа с экосистемной подпиской, включая контент, услуги «Газпрома» в сфере ЖКХ и финансовые сервисы «Газпромбанка». Однако сейчас компания планирует только «сделать систему более устойчивой и экспериментировать с расширением до других родственных структур», рассказал источник в компании.

«Запуск рыночного «суперприложения с экосистемной подпиской» под брендом «Газпром» не предполагается, по крайней мере в обозримое время», — подтвердили в корпорации и отметили, что в ее контуре уже работает экосистемная подписка «Огонь», запущенная в июле ООО «Сеть партнерств» и «Газпромбанком». Она стоит 99 руб. в месяц и объединяет подписку на Premier, скидки на ivi, «Газпромбанк автолизинг», «Газпромбанк Мобайл» и другие бонусы.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что для потребительских компаний внедрение единого ID — способ «как можно больше знать про клиента: что ему предлагать и как точнее таргетировать рекламу». Свой ID уже запутили «Сбер» и «Яндекс», примеры экосистем есть также у МТС и «Тинькофф».

Ранее холдинг «Газпром-медиа» объявил о запуске этой осенью спортивного информагентства «Матч +». В апреле холдинг получил соответствующую лицензию Роскомнадзора и зарегистрировал СМИ «Матч» с формой распространения «информационное агентство». Главным редактором нового СМИ может стать журналист Евгений Слюсаренко, сейчас занимающий должность главреда входящего в Rambler&Co Championat.com.

Газпром-Медиа Газпром Газпром ID
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