«Газпром» создаст единую систему авторизации для своих цифровых сервисов «Газпром ID»

«Газпром» собирается внедрить единую систему входа для цифровых сервисов холдинга «Газпром ID», курировать ее будет «Газпром-медиа», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. В компании подтвердили информацию и отметили, что «Газпром ID» — это эволюция системы Pass.Media, куда «закладывается потенциал использования персонального идентификатора не только для доступа к контенту «Газпром-медиа», но и цифровых сервисов других активов».

Pass.Media — это сервис, позволяющий использовать единую учетную запись для авторизации в цифровых сервисах «Газпром-медиа», такие как онлайн-кинотеатр Premier, сайты развлекательных каналов и футбольного «Матч! Премьер». Сервис разработала дочерняя компания «Ума.Тех», которая стала оператором персональных данных и собрала более 10 млн аккаунтов «с правом коммуникации и отправки рекламных сообщений», отмечает источник издания, — в «Газпром-медиа» подтвердили эту цифру.

Двое собеседников издания отмечают, что ранее «Газпром» рассматривал запуск супераппа с экосистемной подпиской, включая контент, услуги «Газпрома» в сфере ЖКХ и финансовые сервисы «Газпромбанка». Однако сейчас компания планирует только «сделать систему более устойчивой и экспериментировать с расширением до других родственных структур», рассказал источник в компании.

«Запуск рыночного «суперприложения с экосистемной подпиской» под брендом «Газпром» не предполагается, по крайней мере в обозримое время», — подтвердили в корпорации и отметили, что в ее контуре уже работает экосистемная подписка «Огонь», запущенная в июле ООО «Сеть партнерств» и «Газпромбанком». Она стоит 99 руб. в месяц и объединяет подписку на Premier, скидки на ivi, «Газпромбанк автолизинг», «Газпромбанк Мобайл» и другие бонусы.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что для потребительских компаний внедрение единого ID — способ «как можно больше знать про клиента: что ему предлагать и как точнее таргетировать рекламу». Свой ID уже запутили «Сбер» и «Яндекс», примеры экосистем есть также у МТС и «Тинькофф».

Ранее холдинг «Газпром-медиа» объявил о запуске этой осенью спортивного информагентства «Матч +». В апреле холдинг получил соответствующую лицензию Роскомнадзора и зарегистрировал СМИ «Матч» с формой распространения «информационное агентство». Главным редактором нового СМИ может стать журналист Евгений Слюсаренко, сейчас занимающий должность главреда входящего в Rambler&Co Championat.com.