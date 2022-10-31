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31.10.2022 в 18:43

В Гарварде разработали четырёхминутный тест на креативность

В ходе него нужно назвать 10 максимально разных по значению существительных

Психологи Гарвардского университета создали тест, с помощью которого за 2−4 минуты можно определить уровень креативности. Само исследование учёные опубликовали в журнале PNAS.

Это тест на дивергентное мышление — способность искать множество решений одной и той же проблемы. Как поясняют авторы исследования, творческие люди способны генерировать более разнообразные идеи.

В ходе тестирования пользователи должны назвать 10 существительных, которые как можно сильнее отличаются друг от друга по контекстному значению. К примеру, слова «кошка» и «собака» будут считаться близкими, так как оба входят в группу «животные», а «стул» и «глаз» — нет, так как семантическое расстояние между ними больше.

После прохождения теста, специальный алгоритм измеряет удалённость значений слов друг от друга, основываясь на анализе ответов 8914 добровольцев.

Учёные уточняют, что изобретённый ими тест не может измерить все аспекты креативности, однако он прост и быстр в выполнении, а также исключает предвзятость, так как не требует постороннего наблюдателя и последующей оценки со стороны человека.

Исследования Креативность test Гарвард
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