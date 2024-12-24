Галина Дрогайцева назначена директором по стратегическому развитию продуктов Realweb

Галина Дрогайцева заняла должность директора по стратегическому развитию продуктов Realweb . На новой позиции эксперт займется поиском точек роста и новых качественных решений для бизнеса.

«Первое, на что направлен фокус внимания — мобильный бизнес-юнит Realweb», — сообщили Sostav в компании.

Ранее Галина занимала руководящую должность в MGCom, где проработала 10 лет. За это время она приняла участие в организации и развитии департамента мобильной рекламы, а также запуске нового для агентства направления по работе с блогерами.

До прихода в Realweb эксперт занималась консалтингом российских и международных компаний.

Варвара Пархоменко, руководитель агентского бизнеса Realweb: Присоединение Галины к нашей команде — важное и долгожданное изменение из анонсированных нами ранее. В следующем году мы ставим себе амбициозные цели по росту стратегических направлений агентства. Я очень воодушевлена таким пополнением в команде и убеждена, что это позволит вывести наш продукт для клиентов и партнеров на новый уровень, как в мобайле, так и в других бизнес-юнитах.

Галина Дрогайцева, директор по стратегическому развитию продуктов Realweb: Realweb — сильное агентство, что подтверждено премиями, многочисленными кейсами и, самое главное, отзывами клиентов. Мне приятно иметь непосредственное отношение к его дальнейшему развитию. С учетом моего опыта, много внимания уже обращено в сторону мобильной рекламы. Приоткрою некоторые планы: мы плотно работаем над созданием своего антифрод-решения. И уже в начале года планируем подключать его для своих текущих клиентов.

В ноябре Варвара Пархоменко заняла пост руководителя агентского бизнеса Realweb.