Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
FarFor Studio
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.12.2024 в 12:35

Галина Дрогайцева назначена директором по стратегическому развитию продуктов Realweb

Она сосредоточится на укреплении позиций на рынке в стратегически важных для агентства направлениях

1

Галина Дрогайцева заняла должность директора по стратегическому развитию продуктов Realweb . На новой позиции эксперт займется поиском точек роста и новых качественных решений для бизнеса.

«Первое, на что направлен фокус внимания — мобильный бизнес-юнит Realweb», — сообщили Sostav в компании.

Ранее Галина занимала руководящую должность в MGCom, где проработала 10 лет. За это время она приняла участие в организации и развитии департамента мобильной рекламы, а также запуске нового для агентства направления по работе с блогерами.

До прихода в Realweb эксперт занималась консалтингом российских и международных компаний.

Варвара Пархоменко, руководитель агентского бизнеса Realweb:

Присоединение Галины к нашей команде — важное и долгожданное изменение из анонсированных нами ранее. В следующем году мы ставим себе амбициозные цели по росту стратегических направлений агентства. Я очень воодушевлена таким пополнением в команде и убеждена, что это позволит вывести наш продукт для клиентов и партнеров на новый уровень, как в мобайле, так и в других бизнес-юнитах.

Галина Дрогайцева, директор по стратегическому развитию продуктов Realweb:

Realweb — сильное агентство, что подтверждено премиями, многочисленными кейсами и, самое главное, отзывами клиентов. Мне приятно иметь непосредственное отношение к его дальнейшему развитию. С учетом моего опыта, много внимания уже обращено в сторону мобильной рекламы. Приоткрою некоторые планы: мы плотно работаем над созданием своего антифрод-решения. И уже в начале года планируем подключать его для своих текущих клиентов.

В ноябре Варвара Пархоменко заняла пост руководителя агентского бизнеса Realweb.

RealWeb Кадры2024 Галина Дрогайцева
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.