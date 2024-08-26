Галина Аникина назначена коммерческим директором TWIGA и управляющим директором Media First

Галина Аникина назначена на должность коммерческого директора коммуникационной группы TWIGA CG. Топ-менеджер также будет курировать работу агентства Media First в позиции управляющего директора с фокусом на развитие и оптимизацию кросс-маркетинговых продуктов группы. Об этом Sostav сообщили в компании.

В новой роли Галина будет отвечать за клиентский сервис, обеспечение единообразия и оптимизацию процессов, кросс-маркетинговые проекты, а также за эффективное функционирование всех маркетинговых инструментов в рамках единого окна для клиентов.

Отмечается, что важным направлением работы эксперта станет обеспечение единого эффективного медийного процесса «для достижения выдающихся результатов на всех уровнях».

Галина Аникина: Я рада возможности применить свой опыт для того, чтобы специалисты в агентствах все чаще рассматривали маркетинг не только с позиции своей экспертизы, но и более широко: глазами наших партнеров. Медиа и другие инструменты не находятся в изоляции друг от друга, важно находить синергию, чтобы создавать единые, комплексные решения для клиентов и рынка в целом.

Сергей Оганджанян, управляющий директор TWIGA Россия: Мы искали профессионала, который сможет сочетать в себе опыт управления агентствами с глубокой экспертизой на стороне клиента. Опыт Галины в маркетинге и управлении для таких гигантов, как ZTE и КЛЮЧАВТО, несомненно, поможет в операционной трансформации, позволит ей развить в TWIGA не только уровень клиентского сервиса и медийного продукта, но и экспертизы по сквозному планированию всех каналов до новых высот. Очевидно, что бурное развитие медиавертикали окажет благотворное влияние на продуктивность работы всех пяти вертикалей.

Галина Аникина — кандидат экономических наук и приглашенный преподаватель МГИМО на кафедре маркетинговых коммуникаций. Она имеет 18-летний опыт работы в стратегическом маркетинге и занимала руководящие позиции как в крупнейших технологических компаниях, так и в маркетинговых и коммуникационных агентствах.

Эксперт разрабатывала маркетинговые и медийные стратегии для новых и существующих брендов в таких сегментах, как автомобили, потребительская электроника, ретейл, финансы, фармацевтика и другие.

Ранее Алена Былбас стала директором по развитию проектов в странах СНГ и с госинститутами TWIGA. Она также вошла в совет директоров всего медиаблока.