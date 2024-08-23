Алена Былбас стала директором по развитию проектов в странах СНГ и с госинститутами TWIGA

Алена Былбас назначена на должность директора по развитию проектов в странах СНГ и с государственными институтами TWIGA CG. Кроме того, эксперт вошла в совет директоров направления «Медиа» группы компаний и займется курированием нескольких блоков бизнеса: медиа, проектов на территориях СНГ и развитием проектов в госсегменте.

Алена работает в рекламном бизнесе с 1995 года. Эксперт имеет значительный опыт сотрудничества с крупнейшими российскими и международными клиентами на территориях стратегического планирования, медийного консалтинга, ROI-стратегий и медиаинвестиций.

Ранее Алена занимала пост генерального директора Media First (входит в TWIGA CG).

Алена Былбас, директор по развитию проектов в странах СНГ и с государственными институтами TWIGA CG: Мне казалось, что в TWIGA уже многое сделано — и мною в том числе. У нас в холдинге пять вертикалей, которые закрывают все экспертизы нашей индустрии, но если мы хотим быть и стать более эффективными и успешными, то пора развернуть собственную экспертизу в направлениях, которые мне интересны сегодня: другие рынки и другие категории, такие как госпроекты и страны СНГ.

Сергей Оганджанян, управляющий директор TWIGA Россия: Я рад приветствовать Алену Былбас в нашей команде на новой позиции. Безусловно, Алена является экспертом высочайшего уровня, она работает с нами больше 29 лет, и ее опыт и компетенции дадут новый импульс для достижения ключевых целей и развития нашей компании. Я уверен, что она прекрасно справится с массивом новых задач и укрепит наши позиции на рынке, ведь она уже прошла путь в медиавертикали и выходит на новый уровень. Помимо этого, мы планируем радикально усиливать присутствие в странах СНГ — это и будет новым вызовом для нас всех.

TWIGA Communication Group — маркетингово-коммуникационная группа c экспертизой продвижения торговых марок, компаний и идей. TWIGA существует с 1993 года и объединяет агентства и компании в пяти вертикалях: креатив, медиа, PR & SMM, маркетинговые сервисы, стратегия и трансформация. Сейчас в группе работают более 500 специалистов.