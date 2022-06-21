Фестиваль креативных индустрий G8 вырастил айдентику

Фестиваль креативных индустрий G8 представил свою айдентику 2022 года. В основу фирменного стиля от easy digital agency и дизайнера Дениса Башева легла органика, которая визуализирует динамику творческой мысли через мир растений.

Айдентика в буквальном смысле выращена по принципу «расти и делись». Как отметили Sostav организаторы G8, эту идею отражает и новый логотип — на протяжении всего фестиваля он будет меняться: расти, делиться и обратно соединяться в одно целое.

К созданию фирменного стиля были привлечены биологи и видеографы, среди которых садовод и блогер Кирилл Кветка и фотограф Сергей Зеленкин. Они круголосуточно на протяжении нескольких месяцев документировали весь процесс роста растений, вошедший в основу наполнения шаблонов для соцсетей, роликов, презентаций и рассылок.

Используемый внутри шрифт совместно с Type Type Foundry создан с уклоном на записи ученых, отражающих результаты своих опытов в лабораторные дневники. За основу была взята узкая версия TT Interphases, некоторые знаки которого были точечно изменены для придания слегка неопрятного DIY шарма, считают креаторы.

Цветовая схема фирстиля предусматривает использование трёх основных цветов. Белый — цвет потёртой бумаги. Чёрный — цвет наборного на печатной машинке текста. Серый — цвет дефектной работы приборов прошлого.

Дополнительным концептуальным звеном в создании айдентики послужил принцип аналоговости, выраженный в использовании реальных устройств: факса, принтера, старой мыльницы или телефона. Благодаря аналоговому методу, устройства со специальными настройками целенаправленно портят изображение и добавляют шум, передавая нужную дефективность.

Как отметила команда G8, фирменный стиль фестивальной программы 2022 года не просто подчеркивает уникальность мероприятия, но и приближает нас к миру, в котором природа и человек гармонично сосуществуют вместе.

В айдентике G8 2021 года были представлены генеративные логотип и паттерны — они показали, каким должно быть креативное комьюнити — сумасшедшим и эстетичным.