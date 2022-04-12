Инновации с человеческим лицом: в Funky провели ребрендинг платформы «ТренингСпэйс»

«ТренингСпэйс» — это экосистема для управления обучением и оценки его эффективности в компании. В стремлении обновить сайт команда «ТренингСпэйс» поняла, что необходимо сформулировать свою позицию на рынке и скорректировать визуальную среду бренда, поэтому обратилась в агентство Funky® Agency . О том, как создавали впечатление отзывчивой и ориентированной в будущее компании, Sostav рассказала команда проекта.

Погружение и взаимодействие

Мы провели более 20 интервью с сотрудниками и клиентами компании. Это помогло понять её идентичность и сформулировать ключевую идею, которая позволила отстроиться от серьёзного конкурентного окружения. На основании проведенных исследований было очевидно, что «ТренингСпейс» высокотехнологичная компания с высоким уровнем эмпатии в коммуникации. Позиционирование было сформулировано так: «"ТренингСпэйс" — эффективные инновации с человеческим лицом».

Выделение главного

Явными дифференцирующими атрибутами «ТренингСпэйс» являются глубокое погружение в клиента и индивидуальные решения, визионерская позиция и инновации. На них и построена платформа бренда.

Сочетание высоких технологий и человекоцентричного подхода легли в основу позиционирования бренда. «ТренингСпэйс» стал комфортным и приветливым комплексом цифровых решений для управления обучением, который направлен на стремительное развитие компаний.

Фирменный стиль

Характер иллюстраций, тональность коммуникации и позитивные цвета символизируют отзывчивость экосистемы и её сотрудников. А сочетание крупной типографики с графическими элементами даёт ощущение современной, ориентированной в будущее компании.

Мария Волкова, директор по маркетингу, «ТренингСпэйс»: «ТренингСпэйс» объединяет любовь к людям, клиентам и инновациям. Мы создаём такие продукты, которые помогают развиваться компаниям через обучение и оценку персонала и в целом меняют мир образовательной среды. Именно это мы хотели отобразить в новом фирменном стиле, и это удалось сделать нашим партнёрам из Funky.

Состав творческой группы

«ТреингСпэйс» (клиент)

Директор по маркетингу: Мария Волкова

Соучередитель «Облако Груп»: Павел Соколов

Funky (брендинговое агентство)

Бренд стратег: Александр Рязанов

Дизайнер: Кирилл Турыгин

Арт-директор: Илья Тумайкин

Руководители проекта: Анна Раскова, Снежана Аристова