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16.06.2025 в 10:45

Фрод в мессенджерах стал главной киберугрозой для россиян

Атаки становятся успешными из-за утечек персональных данных

В 2025 году главной киберугрозой для россиян стали мошеннические звонки через мессенджеры, а основой успешных атак — утекшие персональные данные. Об этом РИА Новости сообщил глава группы компаний «Солар» Игорь Ляпунов.

По словам топ-менеджера, сейчас более 60% соотечественников осознают важность кибербезопасности, однако именно персональные данные, попавшие в открытый доступ, остаются главным инструментом в руках злоумышленников. Они активно используют мессенджеры, имитируя звонки от близких и применяя технологии дипфейков, чтобы ввести жертв в заблуждение.

Ляпунов подчеркнул, что даже если заблокировать популярные в России иностранные мессенджеры, преступники найдут обходные пути, продолжив атаки через другие площадки. Эксперт отметил, что для эффективной борьбы с фродом необходима системная работа: от защиты персональных данных и повышения киберграмотности граждан до обеспечения устойчивости самих платформ. На следующем этапе, по словам Игоря Ляпунова, особое значение приобретает контроль финансовых операций.

Финальный рубеж защиты — блокировка незаконного вывода средств, над чем активно работают Центральный банк и правоохранительные органы. «С каждым новым нашим усилием по защите конверсии звонков уменьшаются, вывод денег усложняется, что делает экономическую модель темной стороны менее маржинальной», — заключил Ляпунов.

Ранее в МВД заявили, что считают необходимым наделить органы внутренних дел дополнительными полномочиями в борьбе с мошенничествами, включая право на быструю приостановку движения средств по банковским счетам и оперативный доступ к банковской информации.

Фрод «Солар» месседжеры иностранные мессенджеры Игорь Ляпунов
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