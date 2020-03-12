Франчайзи Cofix выразили недовольство управлением

Сразу 34 франчайзи Cofix, управляющие 82 кофейнями в России, выступили с коллективной претензией. В частности, они требуют от акционеров пересмотреть договор аренды и просят компенсацию затрат на скидки и акции для покупателей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо партнёров сети.

Также в письме содержится целый список требований, включая снижение маркетингового взноса, введение ограничения по радиусу открытий (минимум 800 м) и установления порога, лимитирующего расходы на закупку продуктов, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота.

Из письма франчайзи: Окупаемость 70−80% кофеен составляет пять лет при сроке договора коммерческой концессии пять лет, что абсолютно недопустимо.

Один из собеседников на рынке общепита знает, что некоторые недовольные франчайзи ищут новую франшизу для своих кофеен. Другой источник утверждает, что разорвать договор концессии без существенных потерь невозможно.

Сейчас Cofix насчитывает 191 точку в РФ и Белоруссии, из которых 173 принадлежат 87 партнерам. В Cofix сообщили, что в феврале урегулировали вопрос с партнерами.

Ранее сообщалось, что кофейни Cofix будут открываться внутри магазинов «М.видео». В отличие от городских кафе там будут предлагать урезанный вариант меню, включающий сэндвичи, салаты и завтраки.