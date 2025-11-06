Fox Media зарегистрировала маскота в России

Fox Media зарегистрировала в Роспатенте несколько товарных знаков с изображением лисы. Заявки были поданы еще в прошлом году, но одобрение получили в октябре и ноябре 2025 года.

Заявки включают в себя несколько изображений лисы в разных погодных условиях. Они поданы по классам МКТУ, включающим предоставление информации о погоде и сводки погоды.

Исторически название Fox происходит от фамилии основателя Уильяма Фокса, а не от названия животного. Однако образ лисы часто используется в брендинге и в качестве талисманов различных подразделений компании. Так, Сонни — маскот FOX Weather.

Оранжевая лиса появляется и в других случаях, в том числе, в конце некоторых рекламных пауз, а также на страницах компании в интернете при ошибках сети.

Напомним, с 1 октября 2022 года телеканал FOX прекратил свое вещание на территории РФ.

