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18+
21.05.2025 в 11:25

Микки Маус сядет за руль: Disney и «Формула-1» объявили о сотрудничестве

С 2026 года культовые персонажи киностудии будут участвовать в глобальной промокампании автогонок

«Формула-1» и медиакорпорация Disney объявили о начале стратегического партнерства, в рамках которого культовые диснеевские персонажи, включая Микки Мауса и его друзей, будут продвигать автогонки. Запуск совместных проектов запланирован на 2026 год. Их цель — расширение охвата среди молодежной аудитории.

В рамках сотрудничества планируется выпуск эксклюзивного мерча, создание оригинального контента и проведение мероприятий, которые «объединят поклонников Disney и «Формулы-1» по всему миру». Дополнительные подробности будут раскрыты ближе к старту кампании.

По словам президента Disney Consumer Products Тасии Филиппатос, альянс позволит объединить почти вековое наследие Микки Мауса с «масштабами и динамикой» «Формулы-1»: «Это уникальная возможность соединить два культовых бренда, чтобы создать нечто новое и незабываемое для фанатов».

Представители F1, в свою очередь, подчеркивают стремление выйти за рамки спорта и привлечь более широкую потребительскую аудиторию.

Микки Маус сядет за руль: Disney и «Формула-1» объявили о сотрудничестве Микки Маус сядет за руль: Disney и «Формула-1» объявили о сотрудничестве

Как отмечают стороны, сотрудничество запускается «на фоне стремительного роста интереса к автоспорту среди молодежи». Сейчас более 4 млн детей в возрасте от 8 до 12 лет активно следят за «Формулой-1» в США и Европе, а более половины подписчиков лиги в TikTok составляют пользователи моложе 25 лет.

Formula 1 Disney Микки Маус
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