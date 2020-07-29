Forbes представил список самых дорогих брендов-2020. На первом месте снова Apple

Forbes представил свою версию списка самых дорогих брендов. Первые пять позиций занимают те же компании, что и в 2019 году.

Топ-10 самых дорогих брендов в 2020 году по версии Forbes:

Apple — $241,2 млрд (+17%);

Google — $207,5 млрд (+24%);

Microsoft — $162,9 млрд (+30%);

Amazon — $135,4 млрд (+40%);

Facebook — $70,3 млрд (-21%);

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);

Disney — $61,3 млрд (+18%);

Samsung — $50,4 млрд (-5%);

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);

McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

В Forbes отмечают, что первая четверка в этом году показала рост. Но Facebook, которая расположилась на пятом месте, потеряла 21% стоимости.

По данным составителей рейтинга, общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год увеличилась до $2,54 трлн. Годом ранее она составляла $2,33 трлн. Более половины компаний из списка находятся в США. В Германии — десять брендов, во Франции — девять, в Японии — 6, в Швейцарии — пять.

Отрасль IT стала самой популярной и представлена в списке 20 участниками. Далее идут финансовые услуги — 14 компаний, автопромышленность — 11, розничная торговля — 8.

В рейтинг этого года попали бренды, которые не были представлены раньше. Среди них — Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Покинули список Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s.

В феврале Forbes представил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний. Первую позицию в списке занял «Яндекс». Журнал оценивает его стоимость в $14,6 млрд. На втором месте оказалась Mail.ru Group стоимостью $5,3 млрд, на третьем — Avito ($3,9 млрд).