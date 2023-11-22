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22.11.2023 в 12:00

Сделка по продаже Forbes Media Group сорвалась после данных об участии в ней Мусаева

Группа инвесторов во главе с основателем Luminar Остином Расселом хотела купить Forbes Media Group за $800 млн

Сорвалась сделка по продаже медиахолдинга Forbes Media Group. Его за $800 млн должна была купить группа инвесторов во главе с основателем Luminar Остином Расселом. Причиной отмены сделки стали данные The Washington Post (WP) о том, что настоящий покупатель холдинга — владелец российского Forbes Магомед Мусаев.

Текущий владелец американской медиагруппы Integrated Whale Media заявил, что прекращает соглашение о продаже Forbes возглавляемой Расселом группе. Ранее сделка вызвала интерес со стороны комитета конгресса США по иностранным инвестициям в связи с возможным иностранным участием, пишет WP.

В октябре издание сообщало, что Мусаев рассказал партнёрам о покупке глобального Forbes, назвав это сделкой всей жизни. Издание сослалось на пять аудиозаписей и одну видеозапись, где заявление предпринимателя о покупке было повторено несколько раз. По данным газеты, Мусаев заявил, что Рассел, который ведёт переговоры о покупке медиагруппы, лишь «лицо» сделки.

Рассел отрицал причастность Мусаева или каких-либо российских лиц к покупке медиахолдинга. Мусаев сказал WP, что не планирует инвестировать в сделку.

Дмитрий Озман, директор по развитию Forbes Russia:

Магомед Мусаев является держателем лицензии Forbes Russia и сконцентрирован на развитии издания в России. Признаться, мы не владеем, да и не можем владеть никакой информацией о продажах глобального Forbes, которые ведут его собственники. Комментировать слухи о вовлечённости Мусаева в какие-то переговоры не вижу смысла.

Forbes Сделка Магомед Мусаев
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