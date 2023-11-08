Forbes представил рейтинг лучших работодателей России за 2023 год

«Альфа-банк», ВТБ, «Вымпелком» (бренд «билайн»), группа «Самолёт», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», МТС и ещё 20 компаний вошли в платиновую группу в рейтинге 125 лучших работодателей России по версии журнала Forbes. Новый рейтинг опубликован на сайте издания.

Согласно методологии Forbes, утверждённой в 2021 году и разработанной совместно с KPMG (c 2022 года российской подразделение работает под брендом Kept), компании распределялись не по местам, а по четырём группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». При составлении рейтинга учитывались основные элементы ESG-повестки.

В список Forbes попали компании, которые получили максимальные баллы по метрикам: «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление».

В 2023 году присутствие в топах рейтинга существенно расширили промышленные гиганты, отмечает издание. Платиновая группа пополнилась ещё одной дочерней структурой иностранной компании и впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.

Платиновый статус от Forbes также получили НЛМК, «Новатэк», «Полиметалл», «Полюс», «Росатом», «Ростелеком», Сбербанк, «Северсталь», «Сибур холдинг», «Тинькофф банк», «Уралкалий», «Фосагро», «Яндекс», AB InBev Efes, Lamoda, Splat Global, UC Rusal, Unilever, VK и X5 Group.

По всем трём показателям «платину» завоевали МТС и «Яндекс». «Альфа-банк», «Самолёт», «Мегафон», «Тинькофф банк», Splat Global и VK получили статус «платина» по показателям «сотрудники и общество» и «корпоративное управление».

В 2022 году платиновый статус в рейтинге получили 17 компаний. Всего в список Forbes попали 118 лучших работодателей России.