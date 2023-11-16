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18+
16.11.2023 в 08:00

«Фонтанка» сообщила о задержании топ-менеджеров «Балтики»

Их подозревают в незаконной передаче российских брендов

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Задержаны два топ-менеджера «Балтики», которых подозревают в действиях в интересах Carlsberg. Согласно данным расследования, они пытались передать зарубежным структурам права на бренды российской компании. Об этом сообщает «Фонтанка» .

По данным источников издания, ещё до указа о передаче «Балтики» Росимуществу в компании шли теневые процессы. Carlsberg Group получал права на 40 лет на аренду российских брендов «Балтики», продукцию под которыми выпускают и некоторые предприятия за рубежом. Сразу после указа некие заинтересованные лица задним числом оформили, в частности, аренду марки Žatecký Gus.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело полтора десятка обысков в офисе пивоваренной компании «Балтика» и у её топ-менеджеров. Уголовное дело завели по статье 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но затем следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере. По делу задержаны два топ-менеджера, ещё один фигурант дела успел уехать из России.

Ущерб, нанесенный предприятию, оценивается в 100 млн рублей. Собеседники издания считают уголовное дело подготовкой перед затяжным международным выяснением отношений с Carlsberg по поводу брендов «Балтики».

Carlsberg Балтика
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