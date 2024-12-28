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18+
28.12.2024 в 18:56

Фонд кино поддержит создание фильмов о Буратино и Старике Хоттабыче

Организация выделит финансирование на 13 картин

Фонд кино завершил процедуру отбора и выбрал 13 фильмов, на создание которых выделит финансирование.
В числе проектов — «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Первый на Олимпе» кинокомпании «Централ Партнершип», «Как Иван в сказку попал» и «Рождение империи» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Буратино» и «Весельчак У» компании «Водород 2011». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Также в перечень вошли «В списках не значился» и «Умка» (кинокомпании «1−2-3 Продакшн»), «Василий» и «Приключения Старика Хоттабыча» («Арт Пикчерс Студия»), «Горыныч» и «Космическая собака Лида» (кинокомпания «СТВ»).

Ранее в Минкультуры сообщили, что приоритетную господдержку в 2025 году получат фильмы, пропагандирующие сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Поддержку окажут кинолентам на тему истории и научных открытий, а также популяризирующим институт семьи.

Фильмы господдержка «Фонд кино»
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