Фонд кино поддержит создание фильмов о Буратино и Старике Хоттабыче

Фонд кино завершил процедуру отбора и выбрал 13 фильмов, на создание которых выделит финансирование.

В числе проектов — «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Первый на Олимпе» кинокомпании «Централ Партнершип», «Как Иван в сказку попал» и «Рождение империи» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Буратино» и «Весельчак У» компании «Водород 2011». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Также в перечень вошли «В списках не значился» и «Умка» (кинокомпании «1−2-3 Продакшн»), «Василий» и «Приключения Старика Хоттабыча» («Арт Пикчерс Студия»), «Горыныч» и «Космическая собака Лида» (кинокомпания «СТВ»).

Ранее в Минкультуры сообщили, что приоритетную господдержку в 2025 году получат фильмы, пропагандирующие сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Поддержку окажут кинолентам на тему истории и научных открытий, а также популяризирующим институт семьи.