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27.12.2024 в 06:50

Фильмы о семье и научных достижениях получат господдержку

Приветствоваться будут картины о традициях малых народов

Приоритетную господдержку в следующем году получат фильмы, пропагандирующие сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Поддержку окажут фильмам на тему истории и научных открытий, а также популяризирующим институт семьи. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, фильмы о научных открытиях и достижениях в области технологий и промышленности.

Кроме того, приветствоваться будут картины о традициях коренных малочисленных народов, о развитии Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству.

Особая тема в перечне — фильмы о спецоперации и Великой Отечественной войне. Также будут экранизированы произведения русской классической литературы.

Ранее стало известно, что «Фонд кино»в следующем году господдержку получат 13 кинопроектов, среди которых «Королевство кривых зеркал», «Моя собака — космонавт» и «Морозко».

Кино господдержка
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