ФНС заподозрила крупные табачные компании в налоговых махинациях

Федеральная налоговая служба заподозрила табачные компании в занижении платежей в бюджет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре — декабре аффилированным с ними дистрибуторам или складам. Искусственно наращивая такие продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку.

Налоговики провели проверки уже двух производителей — Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд руб. Сотрудник еще одного крупного табачного производителя знает о готовящейся проверке. По его словам, компании могут грозить претензии на десятки миллиардов рублей.

Табачные компании отгружали продукцию на собственные склады в течение 15 лет и ни разу у налоговиков не возникало претензий, возмущен сотрудник одной из компаний. У Imperial Tobacco, по словам ее представителя, Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 3 проверила два предприятия за 2014−2016 гг. — «Империал тобакко Волга» и «Империал тобакко Ярославль». Инспекция доначислила им акциз, НДС, пени и штрафы на 11,5 млрд руб. Пока окончательных решений по проверке не принято, но у компании есть серьезные основания для оспаривания ее возможных результатов, сейчас ведутся переговоры с налоговой службой.

Ранее ФНС проверила и другого табачного производителя — Погарскую сигаретно-сигарную фабрику. Она пытается оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС № 7, которая доначислила ей налогов, пеней и штрафов на 811,4 млн руб. Причина — тоже создание запасов в IV квартале и производство больше, чем в среднем за месяц, рассказывает человек, близкий к руководству компании.

В отрасли действительно выявлены случаи злоупотреблений, но это не значит, что претензии будут предъявлены всем производителям и по всем декабрьским продажам, успокаивает федеральный чиновник. У многих компаний, по его словам, они не превышают среднемесячные показатели прошлых лет, а реализация осуществляется через разрозненные неаффилированные сети дистрибуции.