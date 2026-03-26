26.03.2026 в 17:05

ФНС усиливает контроль за продавцами на маркетплейсах и безналичными платежами в рознице

Бизнес уже внес изменения в отчетность на сумму свыше 200 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила возможность видеть выручку каждого продавца на маркетплейсах и планирует активно реагировать на попытки ухода от уплаты налогов. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит «Прайм».

По оценкам службы, около 14% розницы проходит «через четыре или даже два основных маркетплейса». В ФНС уже налажен обмен данными о более чем миллионе компаний, что позволяет агрегировать выручку по совокупному обороту бизнеса на всех платформах.

Подключение данных маркетплейсов к информационной системе привело к корректировкам компаний на сумму более 200 млрд руб., которые ранее не были задекларированы, отметил Егоров. Он подчеркнул, что ведомство планирует развивать этот контроль, чтобы оперативно реагировать на возможные искажения данных и минимизировать необходимость последующих налоговых проверок.

Помимо продавцов маркетплейсов, ФНС намерена усилить контроль за безналичными платежами в розничной торговле. Новый проект, по словам Егоровa, будет запущен с 2027 года и позволит сверять данные контрольно-кассовой техники с транзакциями по картам и другим безналичным формам расчетов.

На сегодняшний день, отметил глава ФНС, более 80% оборота розницы в России осуществляется безналично, а проект охватит около 83−84% розничного оборота, обеспечивая полное валидирование данных для налоговой базы.

В ведомстве рассчитывают, что новые меры позволят дополнительно «обелить» экономику.

