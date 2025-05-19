Налоговые органы усилили контроль за сотрудниками ПВЗ из-за подозрений в теневой занятости

Весной 2025 года владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из разных регионов России начали массово получать вызовы в налоговые органы и требования предоставить документы, подтверждающие официальное трудоустройство сотрудников. По данным бухгалтеров и юристов, работающих с предпринимателями, в ФНС подозревают уклонение от уплаты страховых взносов и НДФЛ. Речь идет, в частности, о случаях, когда индивидуальные предприниматели управляют несколькими ПВЗ, что, по оценкам налоговиков, невозможно без найма неоформленного персонала. Об этом сообщают «Ведомости».

Инспекторы проводят выездные проверки, опрашивают сотрудников и анализируют графики работы точек, чтобы определить минимально необходимое число работников. В полученных уведомлениях из разных регионов, включая Московскую, Свердловскую и Ленинградскую области, ФНС указывает на необходимость наличия как минимум двух работников на один ПВЗ, работающий 12 часов в день без выходных. Также предпринимателей просят предоставить расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ за 2024 год.

Как пишет газета, крупнейшие в стране маркетплейсы обратили внимание на усиление контроля за теневой занятостью. В марте Ozon провел обучающий вебинар о легальных формах найма, а Wildberries заявил, что регулярно информирует владельцев ПВЗ о требованиях законодательства. Представитель ФНС сообщил, что ведомство системно анализирует отрасли на предмет соответствия численности работников режиму работы. Риски включают не только заниженную зарплату, но и недостаточное количество персонала в отчетности.

По мнению экспертов, сфера ПВЗ — не единственная в зоне внимания налоговиков. Аналогичные проверки могут начаться в розничной торговле, общепите и индустрии услуг. Как отмечают аналитики, ситуация для предпринимателей, использующих труд неоформленных сотрудников, усложняется: налоговые органы последовательно выявляют несоответствия в отчетности, а основной акцент делается на то, чтобы бизнес сам скорректировал свои налоговые обязательства.