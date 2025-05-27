Flowwow запустил образовательный проект и конкурс для женщин-предпринимательниц

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow запустил спецпроект «Ее дело» в поддержку женщин-предпринимательниц. Они смогут поучаствовать в бесплатном образовательном марафоне и подать заявку на конкурс бизнес-проектов. Победительницы получат призы и консультации от Flowwow и партнеров бренда. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Полина Воронина, директор направления B2B-маркетинга Flowwow: Мы каждый день видим, сколько труда, смелости и энергии нужно вложить, чтобы запустить свое дело. Женщины часто сталкиваются с дополнительными барьерами на старте: нехваткой уверенности, поддержки, доступа к бизнес-сообществу. Поэтому мы хотим дать не просто знания, а комьюнити и реальные инструменты, чтобы их идеи стали бизнесом. Мы верим, что у каждого должна быть возможность построить свое дело, и хотим быть рядом на этом пути.

Образовательный марафон продлится пять недель и будет полезен как начинающим предпринимательницам, так и тем, кто уже запустил бизнес и хочет его масштабировать. Старт программы намечен на 16 июня. Слушательниц ждут лекции о том, как проанализировать рынок, сформировать ассортимент, составить финансовый и бизнес-планы, продвигаться онлайн и масштабировать бизнес.

После завершения марафона можно будет подать бизнес-план для участия в конкурсе проектов. Доступны номинации «Лучший стартап», «Лучшая начинающая предпринимательница» и «Лучший социальный бизнес». В двух первых номинациях будет по две победительницы. В результате пять лучших предпринимательниц получат пониженную комиссию на Flowwow, персональные консультации от экспертов Flowwow, «Нескучных финансов», «ВКонтакте», а также доступ к платформе W2W Match и к курсу о личном бренде от «Альфа-Банка».

Победительница в номинации «Лучший социальный бизнес» станет участницей акселератора Фонда поддержки социальных проектов и получит доступ к Университету социального предпринимательства.