Flowwow добавил в ассортимент категорию товаров Sexual wellness

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow расширяет ассортимент, запуская категорию Sexual wellness. В нее войдут товары, имеющие возрастную маркировку, а также новые подкатегории, в том числе секс-игрушки, игры для взрослых и сопутствующие товары. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Flowwow.

На маркетплейс привлекут новых продавцов, в том числе сетевые секс-шопы. Запуск категории является частью стратегии по расширению ассортимента. Flowwow не планирует активно продвигать Sexual wellness через внешние каналы.

Компания будет работать в первую очередь с сетевыми магазинами. Это позволит обеспечить безопасность потребителей и гарантировать качество товаров. Среди партнеров, вышедших на платформу, — IntimShop. Помимо селлеров, Flowwow сотрудничает с несколькими компаниями, чья клиентская база заинтересована в категории Sexuall wellness, например, дейтинговый сервис Twinby.

Целевая аудитория категории — пользователи в возрасте 18−35 лет, преимущественно женщины, которые живут в городах-миллионниках и хотят дарить такие товары своим друзьям и близким.

Ирина Татаринова, бренд-директор Flowwow: Идея продажи секс-игрушек соответствует стратегии нашей компании — дарить радость. Такие товары повышают настроение и успокаивают людей, что особенно важно в сложные периоды, и могут быть подарком как близкому человеку, так и самому себе. Мы хотим развенчать стереотипы вокруг этой сферы, показать, что секс-игрушки могут быть эстетичными, а их использование — нетабуированным.

Сейчас заказать секс-игрушки на маркетплейсе могут жители Москвы. Компания планирует привлекать партнеров и в других регионах. Команда Flowwow продолжит развивать новый функционал и исправлять недочеты, выявленные в процессе тестирования.

Через два месяца Flowwow оценит перспективы категории. Планы по выручке — около 50 млн руб. за год, т. к. сегмент новый для компании и требует времени для развития.

По данным маркетплейса, продажи секс-игрушек в России за год выросли более чем на треть, до 50 млрд руб. Большинство покупок приходится на маркетплейсы. Рост категории виден и по успешности коммерческих размещений у инфлюенсеров: секс-товары активно продвигаются у блогеров и показывают хорошие маркетинговые результаты.